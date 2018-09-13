Скоростная магистраль на ташкентском «Ак-Тепе»: как остаться живым?

На улице Нурафшон Шайхантахурского района Ташкента аварии случаются через день – сталкиваются машины, давят пешеходов… Ц-1 проверил: восьмиполосная магистраль – это почти «русская рулетка».

Корреспондент Ц-1, приехавший проверить жалобы жителей массива «Ак-Тепе» в Ташкенте, переходя улицу Нурафшон, чудом остался жив: в последний момент успел отскочить от бампера несущегося автомобиля.

«Раньше у нас была тихая, спокойная улица Есенина с четырехполосным движением. Но два года назад властям взбрело в голову расширить дорогу до восьми полос, и теперь у нас творится что-то невероятное», – комментирует ситуацию активист массива Елена Пелехатая.

Смертельные ловушки

Восемь полос перебежать очень трудно, особенно на переходе в виде простой «зебры», что имеется на этой дороге.

Но больше всего неприятностей ожидает пешеходов на регулируемом пешеходном переходе на улице Нурафшон (бывшая улица Есенина).

С виду обычный переход, каких в Ташкенте немало, – со светофорами, «зеброй» и даже видеокамерами, которые, судя по нарочито хамскому поведению водителей, либо забыли включить, либо намеренно не включают.

Здесь какой-то умник определил режим светофора с интервалом ровно в 15 секунд!

Едва зажегся зеленый свет, тут же загорается красный, и поток автомобилей с бешеной скоростью устремляется на пешеходную «зебру». Далеко не все пешеходы успевают добраться на другую сторону улицы.

Лучше всего этот переход виден из магазина «24 часа». Беседуем с его продавщицей. Она категорически отказывается назвать свое имя, но подтверждает факт того, что аварии случаются на пешеходном переходе практически через каждый день.

К разговору присоединяются покупатели, зашедшие в магазин.

«У меня болят ноги, и я медленно хожу. И этот светофор только для здорового молодого человека, я успеваю добежать лишь до полдороги», – рассказывает 70-летняя Валентина Рахматуллина.

По словам пожилой покупательницы, когда начинается движение, она часто застревает на середине «зебры», но машины ее игнорируют и дорогу не уступают.

68-летняя Машхура Несарбаева, проживающая в доме 2а, который находится прямо возле разворота трассы между полосами, тоже опасается ходить через «регулируемый» пешеходный переход. Кроме того, она боится за своих малолетних внуков-школьников.

«Мой муж уже 10 лет лежит парализованным. А в наш забор постоянно врезаются машины – это такая нервотрепка и ненужные заботы, к тому же еще для больного человека», – жалуется пенсионерка.

Несарбаева недавно даже была вынуждена поставить шумоизоляционные окна, чтобы «залетающие» в ее палисадник машины не мешали покою больного мужа Марата.

На пешеходный переход жалуется и пятиклассник Отабек, внук Машхуры.

Он недавно переводил через пешеходный переход свой велосипед, чтобы потом поехать на нем в спортивную школу, но не успел дойти до конца перехода, как автомобиль марки «Матиз», задев бампером велосипедное колесо, перепугал его чуть ли не насмерть.

«Водитель специально прибавил скорость, чтобы меня попугать», – утверждает пятиклассник.

«Танцы» на дороге

У водителей на данном участке дороги появилась новая «забава»: «Испугай пешехода», «Оскорби пешехода», – поясняет активистка Пелехатая. – И это крайне тревожит жителей массива «Ак-Тепе», потому что такая «забава» нередко заканчивается сюжетом «Задави пешехода…»

«Я переехала сюда год назад. Но до сих пор не могу понять, как вы здесь живете!» – говорит пенсионерка из дома № 3а Гульчехра Рахматова.

По словам женщины, у нее высокое артериальное давление, кружится голова, что создает большие проблемы при переходе восьмиполосной дороги.

Гульчехра Рахматова и Машхура Несарбаева неоднократно писали заявления в Госавтоинспекцию города Ташкента с просьбами включить камеры видеонаблюдения, установить нормальный режим работы светофора, решить проблему опасного разворота возле их домов и поставить сотрудников ГАИ с жезлом и свистком.

«Когда там стоят гаишники, машины ездят очень медленно, а когда их нет, машины просто «танцуют» по этой дороге», – говорит одна из пенсионерок.

Но руководство Ташкентской Госавтоинспекции ответило им отказом, сообщив, что эти проблемы они решить не могут и надо обращаться в республиканскую ГАИ (Госавтоинспекция).

Впрочем, как выясняется, в Ташкентской ГАИ покривили душой. Их сотрудники частенько появляются на бывшей улице Есенина.

У ГАИ свои заботы…

Елена Пелехатая несколько раз обращалась в портал президента по поводу недостойного поведения сотрудников ГАИ: под окнами ее дома № 24 по ночам они устраивали шумные разборки с водителями, вымогая у тех деньги.

Жалобы в портал возымели действие – теперь гаишники «трясут» автомобилистов на противоположной стороне улицы.

Вокруг улицы Нурафшон находится много учебных заведений, куда ходят дети, – это средние школы № 157 и № 180, детская музыкальная школа, педагогический и автомобильный колледжи.

Все они стали заложниками восьмиполосной скоростной трассы на «Ак-Тепе»!

И не только у них, у всех жителей массива «Ак-Тепе» в связи с появлением новой автострады значительно снизились шансы дожить вместе со всей нашей страной до ее счастливого будущего», – заключает активистка Пелехатая.