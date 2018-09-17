Видеокамеры на дорогах Андижана есть. Пора бы и знаки установить…

Водители в Андижане привыкают к установленным на перекрестках видеокамерам, но жалуются на отсутствие знаков, которые помогли бы им не попадаться в «видеоловушки».

В Андижане, как и в других областных центрах Узбекистана, с 1 июня нынешнего года начали действовать в автоматическом режиме камеры видеонаблюдения. В Андижане они установлены на семи перекрестках, где наибольший поток автотранспорта.

Водители хорошо освоили, что камеры видеонаблюдения фиксируют четыре вида нарушений: неподчинение запрещающему знаку светофора, несоблюдение дорожных линий и правил остановки, движение в противоположном направлении, а также создание аварийной ситуации.

Камеры видеонаблюдения еще могут понадобиться сотрудникам правоохранительных органов в раскрытии преступлений по горячим следам.

На сегодняшний день камеры зафиксировали 38 тысяч 825 нарушений, совершенных андижанскими водителями. В республиканскую казну от нарушителей должны поступить штрафы на общую сумму 12 миллиардов 822 тысячи сумов, и это только по Андижану.

Камеры дисциплинируют…

Водители в Андижане, говоря о положительных сторонах новшества, отмечают, что камеры видеонаблюдения обеспечивают безопасность дорожного движения, предотвращают несчастные случаи, повышают дисциплину всех участников движения, пополняют бюджет государства.

Кроме того, водители начинают вести себя более дисциплинированно и на других перекрестках, на которых нет камер видеонаблюдения.

Но, по словам собеседников Ц-1, камеры далеко не идеальны. Во-первых, создаются пробки, которые во время летних каникул были незаметны. С началом учебного года в час пик автомобили стали преодолевать перекрестки с камерами видеонаблюдения с третьего заезда.

Из-за пробок появились так называемые «пьяные» – объездные дороги, которые тоже утром и вечером бывают загруженными.

Нет подсказок…

На перекрестках с камерами видеонаблюдения раньше действовали цифровые светофоры, по которым участники движения ориентировались. Теперь же таймеров нет, и люди ориентируются интуитивно.

Зеленый свет горит всего в течение 60 секунд. На данных перекрестках отсутствуют указательные таблички, по которым водители могли бы ориентироваться.

Водители, например, заезжая на перекрестки с камерами видеонаблюдения, не знают, можно ли следовать с крайней левой полосы прямо, или с правой полосы тоже прямо.

Указатели нарисованы на асфальте. Их могут увидеть не все водители. Если выпадет снег или асфальт покроется грязью, то местные жители знают, как выходить из положения, но иногородние точно попадут в эти «ловушки».

Именно поэтому, наверное, андижанские водители даже с многолетним стажем вождения предпочитают избегать этих «ловушек».

Не место для скорой и пожарной

Пожалуй, самый большой и опасный недостаток новшества – отсутствие полосы для автомобилей скорой медицинской помощи, пожаротушения и других спецслужб.

Представьте себе: вы стоите на данном перекрестке в ожидании зеленого света светофора, и в эту минуту за вами с сиреной подъехала машина «скорой помощи». Если вы ей уступите, то вы станете нарушителем сразу по трем статьям: неподчинение запрещающему знаку светофора, несоблюдение дорожных линий и правил остановки.

Через пару дней к вам домой придет «письмо счастья». Кстати, их получат и водители «скорой помощи». Так что камеры видеонаблюдения не делают снисхождения никому.

Именно поэтому многие водители «скорой помощи» в Андижане точно знают, что им на данных перекрестках дорогу не уступят.

Такие участки дороги они объезжают: а больной подождет и потерпит, а дом не сгорит дотла…