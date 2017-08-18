Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Резиденцию Ислама Каримова в Ташкенте готовят открыть для народа

    Строители в Ташкенте приступили к демонтажу бетонных плит, десятки лет ограждавших резиденцию «Оксарой» первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

    Строительная техника рушит забор вокруг Оксароя; фото: Ц-1
    Строительная техника рушит забор вокруг Оксароя; фото: Ц-1

    К годовщине кончины президента Узбекистана Ислама Каримова, умершего 2 сентября 2016 года, его резиденцию «Оксарой» в центре Ташкента откроют для всех желающих.

    Со стороны улицы Афросиаб бетонный забор уже снесен. За ним виднеется металлическое ограждение, которое решено оставить.

    Над благоустройством территории трудятся сотни строителей. Вдоль улицы Афросиаб напротив дворца «Оксарой» уже демонтированы высокие щиты.

    Высоченные щиты вокргу Оксароя уже снесены; фото: Ц-1
    Высоченные щиты вокруг Оксароя уже снесены; фото: Ц-1

    Теперь жители близлежащих высоток могут наблюдать, что происходит на территории резиденции Каримова.

    Ожидается, что здесь будет размещен музейный комплекс памяти первого президента Узбекистана. Открытие музея планируется приурочить к 1 сентября – Дню независимости или к годовщине смерти Каримова.

    Бригады рабочих, собранных со всех районов города, кладут тротуарную плитку с близкой стороны к резиденции.

    Облицовщики устанавливают мраморные плиты, а коммунальные службы сажают цветы и деревья. В парке напротив также кипит работа: разбиваются клумбы и устанавливаются скамейки.

    Вдоль набережной Анхора с левой стороны резиденции строители прокладывают пешеходную зону.

    Набережная Анхора обустраивается; фото: Ц-1
    Набережная Анхора обустраивается; фото: Ц-1

    При жизни Каримова многочисленная охрана президента патрулировала набережную и запрещала гражданам здесь находиться.

    Многие лестницы, ведущие к набережной, просто засыпаны землей. А соседние дома были огорожены высокими кирпичными заборами. Теперь на их месте – горы строительного мусора.

    Милиция бдит

    Будки, в которых раньше сидели сотрудники охраны первого лица государства, пустуют, но внутри резиденцию продолжают охранять рядовые сотрудники милиции. Вооруженные ручными автоматами силовики покинули объект полгода назад.

    Будки милиции, охранявшие Оксарой, опустели; фото: Ц-1
    Будки милиции, охранявшие Оксарой, опустели; фото: Ц-1

    Несмотря на то что дворец в скором времени станет открытым для посещения, стражи порядка по старой привычке отгоняют любопытных граждан, желающих посмотреть на «Оксарой» вблизи.

    Это же правило распространяется на фотографирование, хотя знак, запрещающий фотосъемку, уже демонтирован.

    Здание Оксароя открывается людям; фото: Ц-1
    Здание Оксароя открывается людям; фото: Ц-1

    Сообщения о том, что здание «Оксароя» станет музеем Ислама Каримова, впервые появились в ноябре 2016 года.

    Тогда младшая дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева заявила, что в день его рождения в Узбекистане появится музей первого президента. Позже распространились слухи, что музейный комплекс будет находиться во дворце «Оксарой», но 30 января его открытие не состоялось.

    Нынешний лидер Узбекистана – Шавкат Мирзиёев в январе 2017 года поручил увековечить память своего предшественника.

    Вскоре именем Каримова были названы улицы Ташкента и других городов, учебные заведения и международный аэропорт столицы. 15 августа в Доме фотографий в Ташенте открылась выставка, посвященная жизни и деятельности первого президента.

    На выставке памяти Ислама Кримова; Фото: Ц-1
    На выставке памяти Ислама Кримова; Фото: Ц-1
    Источник:Ц-1
    Темы: Гульнара Каримова, Ислам Каримов
    Теги: Ислам Каримов Оксарой Ташкент Узбекистан Шавкат Мирзиеев
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора
    Политика

    Школьная реформа в Узбекистане: чего ждать от нового учебного года

    Всех первоклашек Узбекистана ждут «президентские подарки», а старшеклассников – шестидневка с возможностью осваивать профессию в рамках школы, утвердил накануне Шавкат Мирзиёев.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa