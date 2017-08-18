Резиденцию Ислама Каримова в Ташкенте готовят открыть для народа

Строители в Ташкенте приступили к демонтажу бетонных плит, десятки лет ограждавших резиденцию «Оксарой» первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

К годовщине кончины президента Узбекистана Ислама Каримова, умершего 2 сентября 2016 года, его резиденцию «Оксарой» в центре Ташкента откроют для всех желающих.

Со стороны улицы Афросиаб бетонный забор уже снесен. За ним виднеется металлическое ограждение, которое решено оставить.

Над благоустройством территории трудятся сотни строителей. Вдоль улицы Афросиаб напротив дворца «Оксарой» уже демонтированы высокие щиты.

Теперь жители близлежащих высоток могут наблюдать, что происходит на территории резиденции Каримова.

Ожидается, что здесь будет размещен музейный комплекс памяти первого президента Узбекистана. Открытие музея планируется приурочить к 1 сентября – Дню независимости или к годовщине смерти Каримова.

Бригады рабочих, собранных со всех районов города, кладут тротуарную плитку с близкой стороны к резиденции.

Облицовщики устанавливают мраморные плиты, а коммунальные службы сажают цветы и деревья. В парке напротив также кипит работа: разбиваются клумбы и устанавливаются скамейки.

Вдоль набережной Анхора с левой стороны резиденции строители прокладывают пешеходную зону.

При жизни Каримова многочисленная охрана президента патрулировала набережную и запрещала гражданам здесь находиться.

Многие лестницы, ведущие к набережной, просто засыпаны землей. А соседние дома были огорожены высокими кирпичными заборами. Теперь на их месте – горы строительного мусора.

Милиция бдит

Будки, в которых раньше сидели сотрудники охраны первого лица государства, пустуют, но внутри резиденцию продолжают охранять рядовые сотрудники милиции. Вооруженные ручными автоматами силовики покинули объект полгода назад.

Несмотря на то что дворец в скором времени станет открытым для посещения, стражи порядка по старой привычке отгоняют любопытных граждан, желающих посмотреть на «Оксарой» вблизи.

Это же правило распространяется на фотографирование, хотя знак, запрещающий фотосъемку, уже демонтирован.

Сообщения о том, что здание «Оксароя» станет музеем Ислама Каримова, впервые появились в ноябре 2016 года.

Тогда младшая дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева заявила, что в день его рождения в Узбекистане появится музей первого президента. Позже распространились слухи, что музейный комплекс будет находиться во дворце «Оксарой», но 30 января его открытие не состоялось.

Нынешний лидер Узбекистана – Шавкат Мирзиёев в январе 2017 года поручил увековечить память своего предшественника.

Вскоре именем Каримова были названы улицы Ташкента и других городов, учебные заведения и международный аэропорт столицы. 15 августа в Доме фотографий в Ташенте открылась выставка, посвященная жизни и деятельности первого президента.