Рост цен на энергоресурсы в Узбекистане – бизнес, и только бизнес

В Узбекистане вновь ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги. Эксперты называют их неправомерными и призывают вернуться к основам экономики.

В ближайшее время в Узбекистане намерены пересмотреть тарифы на услуги водоснабжения и канализации. Соответствующее правительственное постановление принято 13 апреля, сообщает Министерство юстиции страны.

В тот же день отдельным постановлением правительство объявило о планах заморозки тарифов на электроэнергию с 2023 года. До этого времени поручено разработать методику их формирования.

Что касается водоснабжения и канализации: предложения по пересмотру тарифов поручено внести организациям, оказывающим услуги в этом сегменте, и предприятиям, работающим в жилищно-коммунальном секторе.

При их установлении отныне необходимо будет учитывать полное погашение себестоимости услуг, оказываемых потребителю, а также расходы по развитию самих организаций водоснабжения и канализации.

Очевидно, узбекистанцам следует ждать очередного скачка цен. Причем на всё и в разы. Конкретные сроки пока не названы. Есть лишь напоминание о том, что жители страны узнают об этом за 15 дней до вступления в действие новых тарифов.

Пока же до 1 июля 2019 года в стране будет проведена инвентаризация счетчиков холодной и горячей воды.

Электроэнергия

Относительно повышения стоимости электроэнергии тоже все очевидно. На сегодняшний день известно, что очередной скачок цен произойдет 1 июня текущего года. Об этом было объявлено заблаговременно еще в ноябре 2018-го.

Теперь же можно с уверенностью сказать, что цена на электричество будет подниматься и дальше. И, похоже, вырастет серьезно. Ведь документом от 13 апреля предусмотрено заморозить тарифы с 2023-го минимум на три года.

Было бы ошибкой предполагать, что за пять предстоящих лет энергетики не попытаются заранее наверстать упущенную в будущем прибыль. Для этого даже будет внедрена методика формирования тарифов. Соответствующие поручения правительство уже дало.

«Это бизнес…»

Документом утверждаются основные направления тарифной политики в сфере электроэнергии вплоть до 2030 года. Особого внимания заслуживает одно из них: установление «обоснованных и конкурентоспособных» тарифов для потребителей.

Чиновники в последнее время часто говорят о конкурентоспособности и рыночных ценах в сегменте естественных монополий.

«Мы повышаем цены, потому что себестоимость энергоресурсов превышает цену, по которой реализуется голубое топливо», – сказал в октябре прошлого года министр финансов Джамшид Кучкаров, комментируя пересмотр ценообразования на энергоресурсы.

Чиновник тогда объяснил позицию власти относительно природных ресурсов простой, но очень емкой фразой: «Это бизнес».

«В конечном счете и газ, и электроэнергия – это бизнес. Почему эти отрасли должны превратиться в бизнес? Потому что, пока они не превратятся в бизнес, туда не придут частный сектор или иностранные инвестиции. Когда эти отрасли начнут приносить прибыль, тогда и предприниматели будут стремиться к ним… Поэтому и газ, и электроэнергия, и бензин постепенно должны стать частью бизнеса», – сказал тогда министр финансов.

Конкуренция без конкурентов

Похожими формулировками объясняются многие чиновники в стране, когда речь заходит о необходимости вновь поднять цены на коммунальные услуги.

Но о каком рынке можно говорить, если рынок – это прежде всего конкуренция?

По мнению финансиста и независимого эксперта из Ташкента Абдуллы Абдукадирова, все разговоры о рыночной системе – всего лишь красивая обертка неэффективного управления.

«Рынок предполагает прежде всего эффективность затрат, а не повышение цен. На наших глазах происходит подмена понятий. Это профанация самой идеи», – считает он.

В разговоре с корреспондентом Ц-1 Абдукадиров напоминает о положении естественных монополий. У них нет альтернативы, нет конкурентов. Поэтому они не могут работать по рыночным ценам.

«Говорить о рыночных механизмах в нерыночном положении – это априори просто пускание пыли в глаза», – уверен эксперт.

Но естественные монополисты всегда ставят вопрос однобоко. Они прекрасно понимают, что могут продавить любое решение о повышении цен.

Затраты должны быть прозрачными

Чтобы этого избежать, поставщикам ресурсов необходимо раскрыть свои затраты. Они должны быть открытыми и прозрачными, чтобы государство и народ знали, как расходуются деньги и насколько обоснованны тарифы.

Но в первую очередь надо говорить об экономии энергоресурсов – от добычи до транспортировки. Это должно стать первоочередной задачей.

Повышение тарифов – последний вопрос, который надо рассматривать в отношении естественных монополистов, утверждает Абдукадиров.

«Поэтому всегда и везде цены естественных монополистов регулируются исключительно государством. Если сегодня оно отходит от управления этим сектором, то завтра не избежать голодных бунтов», – предупреждает финансист.

Налоговые нововведения и дисбаланс в экономике

По мнению эксперта, повышение цен обусловлено еще и нововведениями в налоговом законодательстве, вступившими в силу в начале года. Речь идет о 20-процентной ставке налога на добавленную стоимость.

«Почему растут тарифы? Потому что нельзя рассматривать один из элементов макроэкономического управления, которым является налоговая политика, в отрыве от многих других макроэкономических показателей, в том числе тарифов на электроэнергию, ресурсы, землю…», – объясняет Абдукадиров.

Это привело к серьезному дисбалансу в экономике, и результат этого отражается на экономическом положении естественных монополий.

«Дисбалансированность экономики – это та роскошь, которую мы себе позволить не можем. Ошибочны были утверждения, что роста цен не будет. Это приведет к скачкообразному росту цен на всё», – говорит экономист.

Он предупреждает, что подобное положение дел в экономике будет продолжаться, пока специалисты не вернутся к истокам экономики – изучению и составлению межотраслевых балансов.