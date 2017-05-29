С 1 июня GM Uzbekistan начнет продажу автомобилей за сумы

C 1 июня GM Uzbekistan установит на местном рынке цены на все автомобили в сумах. «Валютные позиции» занимают свыше 70% автомобилей марки Chevrolet.

Доплатить за авто придется

29 мая АО «Джи Эм Узбекистан» опубликовало в социальной сети Facebook объявление об инвентаризации остатков автомобилей во всех автосалонах.

Заключение договоров и выдача автомобилей были приостановлены. Ранее в социальных сетях распространилась копия постановления президента РУз от 26 мая 2017 года о «сумизации» автомобильной отрасли. Ожидается, что цены будут привязаны к «черному рынку» валюты.

Слухи о пересмотре ценовой политики GM Uzbekistan стали курсировать в Сети с 24 мая. В ряде автосалонов Ташкента с прошлой недели перестали выдавать договоры на покупку машин. Официальное заявление автопроизводителя последовало спустя пять дней.

В нем подчеркивается, что автомобиль считается купленным в случае оплаты покупателем 85% от цены (размер предварительного взноса) либо полной стоимости авто.

В постановлении президента сказано, что оплаченные до 1 июня автомобили будут выданы покупателям строго в соответствии с договорами. То есть покупателям, оплатившим полную стоимость автомобиля и ожидающим своей очереди на его получение, придется доплатить согласно новым ценам, если подорожание все же состоится.

О самом подорожании ни в объявлении автопроизводителя, ни в постановлении президента – ни слова. Автосалоны также не комментируют эти сообщения.

Львиная доля валютной выручки

По итогам 2016 года GM Uzbekistan выпустил около 90 тысяч автомобилей. В России – главном экспортном рынке марки GM Uzbekistan – было реализовано 1811 автомобилей в 50 дилерских центрах.

То есть каждый дилер продал 36 автомобилей в год, или по три автомобиля в месяц. С учетом среднегодового курса доллара и среднего чека за автомобиль прибыль автопроизводителя в России составила от 11 млн долларов.

Основную валютную выручку компании вновь обеспечили внутренние потребители. В модельном ряде около 70% машин продавались за иностранную валюту. Следовательно, валютная выручка на внутреннем рынке составила от полумиллиарда долларов.

В постановлении президента отмечается, что теперь валютную выручку автомобильному предприятию будет приносить экспорт.

Ранее сообщалось, что только на российском рынке планируется увеличить продажи в 25 раз – до 45 тысяч автомобилей марки Ravon (бренд Chevrolet на внешнем рынке).

А высокий спрос на внутреннем рынке предполагается удовлетворить за счет роста объемов производства. На сегодня процесс покупки авто в Узбекистане порой затягивается на полгода.

Ждать ли конвертации до конца года?

Пользователи социальных сетей восприняли эту новость с осторожным оптимизмом. Основную массу людей порадовал тот факт, что отечественные автомобили наконец будут продаваться за национальную валюту.

Ранее узбекистанцы для оплаты авто были вынуждены скупать иностранную валюту на «черном рынке», так как официально приобрести доллары в Узбекистане невозможно с 2013 года.

Но нашлись и те, кто выразил сомнение в необходимости такого решения. Без валютной подпитки автогигант не сможет закупать комплектующие для расширения номенклатуры продукции, которая призвана увеличить экспортные способности бренда.

Сокращение импорта комплектующих и, как следствие, локализация производства требуют значительных инвестиций, отметили пользователи.

В документе президент призывает увеличить объемы производства за счет инвестиционных проектов, «направленных на освоение новой конкурентоспособной продукции». Об источниках инвестиций в постановлении ничего не сказано.

Вероятно, что перевод всего модельного ряда автомобилей на национальную валюту предвосхищает собой свободную конвертацию. Иначе власти не ограничивали бы приток валютной наличности. Это предположение подтверждает полная «сумизация» местного автопрома.

«Конвертация, думаю, откроется к концу года. Иначе автопром не спешил бы с переходом на сумы, – заявил бизнесмен А. А., имеющий доступ к конвертации валюты. – Уже сейчас бизнес чувствует либерализацию валютной политики».

По словам собеседника, правительство постепенно готовит все отрасли экономики к свободной или частично свободной конвертации. Сначала было заявлено о переходе на сумовую тарификацию операторов связи и Интернета, клиентами которых являются свыше 20 млн граждан Узбекистана.

Затем мигранты получили «зеленый свет» для работы за границей. Теперь – автопром, на очереди – гражданская авиация (билеты государственного авиационного перевозчика «Узбекистон хаво йуллари» в Россию реализуются за доллары).

Процесс «сумизации» призван ослабить позиции доллара в экономике Узбекистана перед рискованным, но необходимым запуском национальной валюты в свободное плавание для достижения конечного результата: полноценной интеграции страны в мировую экономику и финансовую систему, отметил бизнесмен.