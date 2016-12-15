Семь главных тезисов из первой речи президента Узбекистана

В первом обращении Шавката Мирзиёева на посту президента Узбекистана конкретных обещаний прозвучало меньше, чем было в предвыборной программе.

Во время заседания Олий Мажлиса 14 декабря Шавкат Мирзиёев, новоизбранный президент Узбекистана, выступил с речью в рамках церемонии инаугурации.

Глава государства пообещал планомерно продолжать политику первого президента Ислама Каримова, отметил серьезные вызовы, пообещал реформы и диалог с народом.

Текст выступления Мирзиёева опубликовало информагентство УзА – на узбекском языке.

Посмотреть, что обещал Шавкат Мирзиёев накануне выборов, можно в статье Ц-1 о программах кандидатов.

Продолжение политики Ислама Каримова

Президент пообещал последовательно проводить инициированные Исламом Каримовым реформы в социальной, политической и экономической сферах.

«Я, как гарант выполнения Конституции, требую безусловного обеспечения прав и свобод граждан, верховенства закона», – заявил он.

Борьба с экстремизмом

Президент напомнил, что все граждане Узбекистана, вне зависимости от вероисповедания и языка, имеют равные права. Однако толерантная политика Мирзиёева не будет распространяться на угрозы для национальной безопасности.

«Сегодня в ряде регионов мира наблюдаются кровавые конфликты, растет угроза терроризма и экстремизма. Одной из стратегических задач является укрепление внешних границ, – отметил Мирзиёев. – В вопросах национальной безопасности не должно быть колебаний и сомнений».

Рост социальных пособий

По словам главы государства, члены правительства, сотрудники прокуратуры, органов внутренних дел, судебной системы должны руководствоваться принципами справедливости на государственной службе.

При реализации концепции «От сильного государства – к сильному гражданскому обществу» следует укрепить институт общественного контроля.

«В рамках государственной помощи пожилым людям будет улучшена социальная поддержка и медицинское обслуживание, – пообещал он. – Будут приняты конкретные меры в сфере образования, направленные на воспитание нового поколения творческой и ученой интеллигенции».

Рост ВВП – вдвое до 2030 года

Работа правительства и парламента в ближайшие годы будет направлена на модернизацию экономики, повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала Узбекистана. Госрегулирование экономики Узбекистана должно быть минимальным.

«К 2030 году индекс валового внутреннего продукта (ВВП) вырастет в два раза. Будет реформирован агропромышленный комплекс. Другой важной задачей является стимулирование малого бизнеса и частного предпринимательства», – сказал Мирзиёев.

Реформа здравоохранения

«Будут улучшены сельские медицинские пункты, специализированные центры. В целях реформирования отрасли будет обновлен руководящий аппарат Министерства здравоохранения», – отметил президент.

С 2017 года выпускников профессиональных колледжей, высших учебных заведений ждет новая схема при трудоустройстве, призванная безболезненно провести смену поколений на предприятиях и госслужбе. Отдельно усовершенствуют работу сельских медицинских работников.

Общение с народом – приоритет на пять лет

Наиболее важным направлением внутренней политики Шавкат Мирзиёев считает постоянное общение чиновников с народом.

«2017-й станет годом диалога с народом и интересов человека. Вопрос «прямой линии» с населением останется приоритетным в течение пяти лет. Если люди будут довольны, наша работа будет благословенной», – сказал президент.

Мирзиёев пообещал, что с 2017 года все должностные лица, включая генерального прокурора и министра внутренних дел, будут регулярно отчитываться перед населением.

Укрепление национальной валюты

Президент заявил о необходимости укрепления национальной валюты в целях макроэкономической стабильности. Он призвал законодателей, членов правительства заняться экономическим и социальным развитием дотационных регионов.

Мирзиёев заявил, что государство должно стимулировать конкуренцию на местном рынке в целях демонополизации. Он призвал коммерческие банки улучшить работу с рядовыми гражданами и предпринимателями.

Регионы – под контролем комиссий

Для контроля над выполнением государственных программ в регионах каждые 10–12 дней будет избираться комиссия из числа депутатов и сенаторов.

По мнению Мирзиёева, благодаря этому парламентарии увидят, с какими сложностями сталкиваются простые жители страны.