Секс скандал привел бойца UFC из РУз к разрыву со спонсором

Компания BUKA прекратила сотрудничество с узбекистанским бойцом UFC Махмудом Мурадовым, якобы снявшимся в гомосексуальном фильме для взрослых.

О разрыве спонсорского соглашения между отечественным брендом спортивной одежды и бойцом смешанных единоборств сообщила Узбекская редакция Би-би-си.

28-летний Мурадов опроверг сообщения ряда узбекистанских СМИ об участии в съемках гей-порно, но все же принес извинения поклонникам.

4 августа спортсмен стал гражданином Узбекистана. До этого времени уроженец Бухары, выступающий за чешский спортивный клуб, был лицом без гражданства.

Мурадов – первый боец смешанных единоборств из Центральной Азии, выступающий в наиболее престижной серии боев без правил Ultimate Fighting Championship (UFC).

За шестилетнюю профессиональную карьеру он завоевал чемпионский пояс по версии XFN, Caveam, WKN. В активе узбекистанца – 14 побед в 19 боях.