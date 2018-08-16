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    Секс скандал привел бойца UFC из РУз к разрыву со спонсором

    Компания BUKA прекратила сотрудничество с узбекистанским бойцом UFC Махмудом Мурадовым, якобы снявшимся в гомосексуальном фильме для взрослых.

    Махмуд Мурадов в футболке BUKA; фото из открытых источников
    Махмуд Мурадов в футболке BUKA; фото из открытых источников

    О разрыве спонсорского соглашения между отечественным брендом спортивной одежды и бойцом смешанных единоборств сообщила Узбекская редакция Би-би-си.

    28-летний Мурадов опроверг сообщения ряда узбекистанских СМИ об участии в съемках гей-порно, но все же принес извинения поклонникам.

    4 августа спортсмен стал гражданином Узбекистана. До этого времени уроженец Бухары, выступающий за чешский спортивный клуб, был лицом без гражданства.

    Мурадов – первый боец смешанных единоборств из Центральной Азии, выступающий в наиболее престижной серии боев без правил Ultimate Fighting Championship (UFC).

    За шестилетнюю профессиональную карьеру он завоевал чемпионский пояс по версии XFN, Caveam, WKN. В активе узбекистанца – 14 побед в 19 боях.

    Темы: Мужчины Центральной Азии, Права человека, Спорт в Центральной Азии, Узбекистанцы за границей
    Теги: BUKA UFC гей-скандал Махмуд Мурадов
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