СГБ призывают к внутреннему расследованию по делу о госперевороте «Жатва»

Адвокат Бобомурода Абдуллаева, главного обвиняемого по делу о госперевороте «Жатва», призывает суд к повторному допросу сотрудников СГБ из-за неточностей в расследовании.

Накануне в Ташгорсуде продолжились слушания по делу журналиста Бобомурода Абдуллаева и еще трех подсудимых, обвиняемых в попытке захвата власти или свержения конституционного строя Узбекистана.

Адвокат Сергей Майоров, защищающий Бобомурода Абдуллаева, обратился к суду с ходатайством, в котором отразились 17 пунктов его возражений.

Среди них – требование очередного допроса сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ), занимавшихся с осени 2017 года делом о госперевороте «Жатва», и проведение внутреннего расследования в недрах самого ведомства.

Адвоката не устраивает, что следователи СГБ вносили даты, время, данные свидетелей в протоколы следствия постфактум. Кроме того, он видит серьезные нестыковки в их показаниях.

11 апреля Ташгорсуд в закрытом режиме допросил следователей СГБ – Тимура Якубова, Александра Веселова, Нодира Мухитдинова, Нодира Туракулова и М. Эргашева.

Пришла… и рассказала…

По словам Майорова, следователи рассказали, что дело о «Жатве» началась с того, что 25 сентября 2017 года якобы по собственному желанию в управление СГБ (в то время – СНБ – Служба национальной безопасности. – Прим. Ц-1) пришла Чарос Абдуллаева, однокурсница Бобомурода Абдуллаева.

Она рассказала, что 13 лет назад Бобомурод начал писать антиправительственные статьи под псевдонимом Усман Хакназаров и просил ее переводить их на узбекский язык.

У следователей в запасе был целый день, чтобы прочитать и проанализировать около сотни статей Хакназарова.

Спустя два дня в СГБ был приглашен сам журналист. Тот якобы сознался, что он и есть Усман Хакназаров, из-под пера которого вышло множество статей, в том числе с призывами к свержению власти.

После таких признаний Абдуллаева отпустили и задержали только 29 сентября. А пытки, о которых заявлял подсудимый, по словам следователей, могли иметь место по инициативе оперативников СГБ, и они якобы об этом не знали.

Одновременно с Бобомуродом следственные органы задержали двух других ныне подсудимых – Шавката Оллоёрова и Равшана Салаева, которые якобы фигурировали в материалах Хакназарова. В октябре был захвачен четвертый фигурант дела – блогер Хаётхон Насретдинов.

Затеял госпереворот после ареста…

По словам следователей, при обыске личных вещей Бобомурода они нашли флешку, на которой был сохранен план по захвату власти под названием «Жатва». Но датой сохранения документа значится 14 октября 2017 года, то есть, когда журналист уже более двух недель находился под арестом СГБ.

Судья Зафар Нурматов, выслушав ходатайства адвоката, перенес вынесение решения по ним на следующее заседание, которое состоится 18 апреля.

Правозащитник из Ташкента Джахонгир Шосалимов поделился с корреспондентом Ц-1 своим мнением о процессе:

«Я знаю Бобомурода около 20 лет, и удивился, когда узнал, что он и есть Усман Хакназаров. Статьи Хакназарова я читал регулярно, но в последние два года перестал: в них пропала политическая борьба, стало больше статей о восхвалении «Эрка» (оппозиционная партия «Эрк». – Прим. Ц-1). В последних же публикациях было много грязи и клеветы в адрес журналистов радио «Озодлик», Би-би-си и Галимы Бухарбаевой (главред Ц-1).

Нельзя говорить, что наличие множества неточностей в следствии – попытка «сшить» дело. Возможно, это отсутствие профессионализма следствия, но уровень Службы госбезопасности – это лицо страны, и таких ошибок в следствии не должно было быть».