Шахрисабз могут исключить из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Древний город, родина Амира Тимура, еще не был так близко «к провалу». Коллегию ЮНЕСКО не устраивают застройки вокруг исторических достопримечательностей, рассказывают местные гиды.

Исторический центр Шахрисабза в Кашкадарьинской области Узбекистана может быть исключен из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, высказывают свои предположения гиды, работающие в древних городах страны.

По мнению некоторых из них, решение об этом может быть принято в рамках 42-й сессии Комитета Всемирного наследия, которая пройдет 24 июня – 4 июля 2018 года в Бахрейне.

Всему виной – застройки вокруг исторических достопримечательностей. Международные эксперты сетуют на разрушение аутентичного облика средневековых жилых районов (махаллей), вместо которых появляются современные объекты инфраструктуры.

Исторический центр Шахрисабза, возраст которого превышает 2000 лет, был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. Архитектурные памятники в основном относятся к эпохе Амира Тимура, который родился в пригороде Шахрисабза в 1336 году.

В 2016 году, в рамках 40-й сессии в турецком Стамбуле члены комитета включили Шахрисабз в список исторических объектов, находящихся под угрозой разрушения.

Они отметили, что под предлогом развития туристической инфраструктуры строители снесли средневековые жилые массивы (махалли), на месте которых появились автостоянка и тематический парк. Это привело к «необратимым изменениям первоначального облика исторического центра Шахрисабза».

Специально созданная комиссия должна представить оценку действиям властей Кашкадарьинской области, на основе чего будет решаться вопрос о лишении исторического центра статуса объекта Всемирного наследия.

Между тем работы по «благоустройству» исторического центра продолжаются. На сегодня уничтожены жилые постройки, зеленые зоны и дренажные системы, представляющие историческую ценность. И, похоже, это не конец.

Куда смотрела посол Узбекистана в ЮНЕСКО?

Младшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова – Лола Тилляева-Каримова десять лет представляла свою страну в качестве посла при ЮНЕСКО. В биографии на сайте Каримовой сказано, что, приступив к работе в 2008 году, она приложила руку к включению Шахрисабза в список объектов Всемирного наследия материальных и нематериальных объектов искусства.

Международные и отечественные эксперты призывают бережнее относиться к архитектурным памятникам в ходе реставрации. Нередко узбекские власти обвиняют в том, что те проводят более дешевую реконструкцию, в результате чего древние постройки приобретают лоск новизны, а не флёр старины.

Даже высказываются радикальные, на взгляд местных властей, предложения: проводить консервацию исторических памятников.

Между тем позиция руководства страны совпадает с позицией местных властей. Для чиновников важен внешний блеск исторических городов Узбекистана. На смену аутентичным восточным базарам приходят бетонно-стеклянные супермаркеты, а махалли с узкими витиеватыми улочками уступают место громоздким бизнес-центрам. Таким образом, безвозвратно теряется туристический колорит, о котором так много говорится в буклетах «Узбектуризма».

Профессиональный гид Сергей Л., сезонно работающий в Самарканде, говорит, что нынешние узбекские власти продолжают политику советского партийного руководства в вопросах реставрации памятников старины.

В Самарканде, Бухаре и Хиве в советские времена и в эпоху «Мустакиллика» («Независимость» с узб.) жилые массивы, окружающие исторические памятники, попросту сносились.

«Так было в Самарканде, где снесли махаллю вокруг некрополя тимуридов «Шахи-Зинда». Так было в Бухаре и Хиве – все ради того, чтобы оградить интуриста от местных жителей… Чтобы не позориться», – говорит собеседник.

По его словам, такая же история происходит и в Шахрисабзе, где вокруг главной городской достопримечательности – дворца Амира Тимура Аксарай (Ак-сарай) – организована своеобразная буферная зона.