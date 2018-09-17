Шавкат Мирзиёев не клялся не повышать цены на хлеб…

В минувшую субботу узбекистанцы были шокированы новыми ценами на хлеб: буханку серого хлеба по 650 сумов (примерно 8 центов) теперь продают за 1200 сумов. Вот как реагируют люди…

Причина новшества в том, что правительство Узбекистана приняло постановление, в соответствии с которым с 15 сентября формовой хлеб будет продаваться по свободным рыночным ценам.

Считается, что данное постановление направлено на надежное обеспечение населения и экономики страны зерном, мукой и хлебом за счет внедрения конкуренции и рыночных цен.

Сюрприз для малоимущих

«Я получаю пенсию всего 300 тысяч сумов (37,5 доллара США), серый хлеб составляет основной рацион моего питания», – говорит жительница Чиланзарского района 75-летняя Елена Петровна.

По словам пенсионерки, новая цена на хлеб пробьет большую брешь в ее и без того маленьком бюджете.

Ей вторит известная правозащитница Узбекистана Елена Урлаева: «У меня пенсия тоже всего 300 тысяч, и серый хлеб при нынешней дороговизне тоже составляет главный продукт на кухне моей семьи».

«Это настоящее безобразие! – добавляет коллега Урлаевой, независимая журналистка Малохат Эшанкулова. – Ведь питание большинства жителей сельских районов тоже основано на хлебе. Как теперь быть простым людям?!»

Обе активистки вспоминают, как первый президент страны покойный Ислам Каримов клялся на Конституции или Коране, что цена на хлеб повышаться не будет.

А новая власть Шавката Мирзиёева продолжает превозносить Каримова и заявлять о себе как о его преемнике. Но, очевидно, к ценовой политике это отношения не имеет.

А ташкентская правозащитница Татьяна Довлатова не поленилась сбегать в магазин торговой сети «Корзинка» – она сфотографировала цены на продукты, явно неподъемные для кармана малоимущих граждан.

Повышение цены на хлеб повлечет дальнейший рост и на другие продукты. Теперь жди повышения тарифа на транспорт», – предрекает Довлатова.

По ее мнению, «бедным пенсионерам и так тяжело выживать, ведь основная категория этих людей получает мизерные пенсии».

Хлеб из опилок и клейстера

Многие жители республики возмущены не столько тем, что цены на хлеб резко повысились, сколько тем, что правительство не предложило никакой альтернативы нынешнему качеству серого хлеба.

«Раньше к нам в магазин привозили хороший, очень вкусный хлеб, но четыре года назад его качество резко изменилось», – рассказывает жительница Джамбайского района Самаркандской области Насибали Рахмонова.

По ее словам, хлеб стало невозможно есть: по вкусу он похож на опилки, а если постоит два дня, то внутри буханки образуется что-то вроде клейстера. Есть такой хлеб невозможно, многие люди от такого питания болеют, и в первую очередь дети.

Прощайте, дотации!

Серый, или так называемый формовой, хлеб в советские времена стоил 20 копеек за одну буханку. С наступлением независимости на него была определена социальная цена – дотации на хлеб давало государство.

Еще не так давно буханка стоила всего 600 сумов. Последнее повышение было 15 сентября 2014 года, тогда было добавлено 50 сумов, и буханка подросла в цене до 650 сумов.