Шавкат Мирзиёев помиловал 65 осужденных

27 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

Данный акт принят в связи с 28-й годовщиной независимости страны и касается 65 человек, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Среди них четыре женщины, одно лицо старше 60 лет, один гражданин иностранного государства и 39 граждан, участвовавших в деятельности запрещенных в РУз организаций.

Как уточняется в документе, 17 человек полностью освобождаются от наказания, 13 – освобождены условно-досрочно, в отношении 20 лиц наказание заменено на более мягкое.

Кроме того, четырнадцати осужденным сокращен срок заключения, а одно лицо освобождено от наказания в виде ограничения свободы.

Джизакский правозащитник Уктам Пардаев, с которого в 2018 году был снят условный трехлетний срок наказания, назначенный по надуманным обвинениям годом ранее, с воодушевлением воспринял эту новость.

«Я поддерживаю это решение властей. Думаю, количество тех, кто еще остается в колониях, сейчас уменьшается. Тем не менее их еще много, и они ждут подобных новостей», – сказал Ц-1 правозащитник.

Акт помилования, приуроченный к Дню независимости страны, был впервые применен в прошлом году. Тогда он коснулся 250 человек. При Исламе Каримове действовал механизм амнистии, и то только к Дню Конституции.

А президент Шавкат Мирзиёев избрал иной подход: он милует заключенных практически к каждому празднику. Таким образом, всего за последние три года помилование коснулось свыше 20 тысяч человек.

В последний раз акт милосердия применялся месяц назад, в июле, и был приурочен к Рамазан-хайиту. Тогда он затронул 575 граждан, отбывающих