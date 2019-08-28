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    • Узбекистан

    Шавкат Мирзиёев помиловал 65 осужденных

    27 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

    В колонии Узбекистана; фото: Uzbek VOA
    В колонии Узбекистана; фото: Uzbek VOA

    Данный акт принят в связи с 28-й годовщиной независимости страны и касается 65 человек, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

    Среди них четыре женщины, одно лицо старше 60 лет, один гражданин иностранного государства и 39 граждан, участвовавших в деятельности запрещенных в РУз организаций.

    Как уточняется в документе, 17 человек полностью освобождаются от наказания, 13 – освобождены условно-досрочно, в отношении 20 лиц наказание заменено на более мягкое.

    Кроме того, четырнадцати осужденным сокращен срок заключения, а одно лицо освобождено от наказания в виде ограничения свободы.

    Джизакский правозащитник Уктам Пардаев, с которого в 2018 году был снят условный трехлетний срок наказания, назначенный по надуманным обвинениям годом ранее, с воодушевлением воспринял эту новость.

    «Я поддерживаю это решение властей. Думаю, количество тех, кто еще остается в колониях, сейчас уменьшается. Тем не менее их еще много, и они ждут подобных новостей», – сказал Ц-1 правозащитник.

    Акт помилования, приуроченный к Дню независимости страны, был впервые применен в прошлом году. Тогда он коснулся 250 человек. При Исламе Каримове действовал механизм амнистии, и то только к Дню Конституции.

    А президент Шавкат Мирзиёев избрал иной подход: он милует заключенных практически к каждому празднику. Таким образом, всего за последние три года помилование коснулось свыше 20 тысяч человек.

    В последний раз акт милосердия применялся месяц назад, в июле, и был приурочен к Рамазан-хайиту. Тогда он затронул 575 граждан, отбывающих

    Источник:Ц-1
    Темы: Амнистия в Узбекистане
    Теги: амнистия в Узбекистане Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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