Узбекистан не решился на широкую амнистию политзаключенных

«Акт гуманизма» узбекских властей не коснулся политузников. Но ташкентский правозащитник заметил, что им реже добавляют сроки.

В Узбекистане завершилась амнистия – 39 748 человек покинули места заключения.

Акт Сената Олий Мажлиса об амнистии по случаю празднования 24-й годовщины Дня Конституции был принят 12 октября 2016 года.

«Амнистия для многих заключенных в Узбекистане означает сокращение срока наказания на треть или на четверть, – объясняет Ц-1 ташкентский правозащитник Сурат Икрамов.– Но заявленные властями цифры – это все равно больше, чем в прошлом году. Кстати, обычно эти данные в Узбекистане не публикуют».

По данным правозащитника, в тюрьмах Узбекистана содержится 90–100 тысяч заключенных, из них религиозных и политических – около 15 тысяч.

«Меньше всего шансов выйти на свободу – у тех, кто попал в тюрьму по личному указанию Ислама Каримова, – говорит Икрамов. – Все они проходили по сфабрикованным уголовным делам».

«Акт гуманизма» во славу Конституции

«Трехмесячный срок, отведенный для исполнения постановления Сената Олий Мажлиса Узбекистана об амнистии, подошел к концу», – пишет «Правда Востока».

Автор статьи, доктор юридических наук, профессор Азиз Мирзаев называет амнистию проявлением гуманизма и великодушия проводимой государством политики и отмечает соблюдение Узбекистаном общепризнанных норм международного права в области защиты прав и свобод человека.

При этом он предпочел не говорить о заключенных, кто защищал права человека в Узбекистане и остался за решеткой после очередной амнистии.

Среди освобожденных – те, кто впервые совершил преступления, инвалиды, люди со слабым здоровьем. Сообщается, что на свободу вышли 5408 женщин, 1045 мужчин старше 60 лет и 893 заключенных, не достигших 18 лет, 144 инвалида первой и второй группы, люди со слабым здоровьем.

Тех, кто нуждается в лечении, после освобождения власти обещают направить в специализированные лечебницы. Для одиноких амнистированных подготовили палаты в домах «Мурувват» и «Саховат», сообщается в «Правде Востока».

Кого не коснулась амнистия?

В октябре 2016 года, будучи временно исполняющим обязанности президента РУз, Шавкат Мирзиёев предложил проект амнистии в связи с 24-й годовщиной Дня Конституции РУз.

В числе прочего документ предусматривал освобождение из-под стражи участников запрещенных организаций, впервые попавших за решетку и не замеченных в преступлениях против мира и безопасности.

Список из 44 «узников совести» появился на сайте правозащитной организации «Клуб пламенных сердец» еще в августе 2016 года.

За все время с момента принятия постановления об амнистии на свободу вышли только два политузника из «черного списка» – правозащитник Бобомурод Раззаков, которого обвиняли в торговле людьми, а также оппозиционер и личный враг Ислама Каримова Самандар Куканов, отсидевший 23 года якобы за хищения государственного имущества.

Пятеро журналистов, о которых Ц-1 писал после объявления амнистии, остались за решеткой.

Это Салиджон Абдурахманов, Мухаммад Бекжан, Дулмурод Саид, Юсуф Рузимуродов, Гайрат Михлибоев. Несмотря на то, что некоторые из них полностью отбыли наказание, свой срок, узбекская Фемида не торопится их выпускать.

Под предлогом нарушения режима Бекжану, Рузимуродову, Михлибоеву не раз продлевали срок заключения.

Реже добавляют сроки

Единственная позитивная тенденция относительно политзаключенных в Узбекистане, замеченная правозащитником, – в этом году им меньше продлевают тюремные сроки по надуманным предлогам – якобы за нарушение тюремного режима.

Зачастую политзаключенным прибавляют по три-шесть лет накануне окончания срока заключения.

«Я пока не вижу в действиях нового президента желания выпустить всех сразу, – резюмирует наш собеседник. – Хотя государство от этого бы только выиграло – такого шага мировое сообщество давно ждет от Узбекистана».