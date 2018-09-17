В РУз помиловали бывшего члена ИДУ

В Узбекистане помиловали гражданина Афганистана, бывшего члена ИДУ Абдулхамида Мухаммада Хасана, отсидевшего за участие в заговоре против власти 13 лет, сообщает телеканал «Узбекистан 24».

Уроженец Афганистана Абдулхамид Мухаммад Хасан с 1998 года являлся членом террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ) в Афганистане. В РУз он активно участвовал в заговоре, направленном на изменение конституционного строя, за что в 2005 году был арестован Службой национальной безопасности (ныне СГБ. – Прим. Ц-1) и осужден Ташгорсудом на 16 лет колонии.

Абдулхамид Мухаммад Хасан раскаялся и отметил, что 13 лет – достаточный промежуток времени, чтобы понять ошибки. Он поблагодарил президента РУз Шавката Мирзиёева, народ Узбекистана и пообещал, что впредь не будет заниматься «такими делами».

Шавкат Мирзиёев в конце августа подписал указ о помиловании 261 заключенного. В числе прочих на свободу по амнистии вышли 135 бывших членов и единомышленников экстремистских организаций.