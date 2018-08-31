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    Ко Дню независимости Узбекистана объявлена амнистия

    261 заключенный помилован решением президента РУз Шавката Мирзиёева. 135 из них – бывшие представители экстремистских организаций.

    Заключенные колонии Жаслык в Узбекистане в 2003 году; фото: AП
    Заключенные колонии Жаслык в Узбекистане в 2003 году; фото: AП

    30 августа глава государства подписал Указ «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления». Об амнистии сообщило Национальное информагентство – УзА.

    215 заключенных будут освобождены из мест лишения свободы. Сокращаются тюремные сроки в отношении 46 осужденных.

    Президентским указом госорганам поручено помочь бывшим заключенным социально адаптироваться: найти работу, привлечь к здоровому образу жизни.

    Последняя крупная амнистия заключенных в Узбекистане произошла в конце 2017 года. Тогда на свободу вышли 2700 осужденных. Шавкат Мирзиёев заявлял, что готов помиловать куда больше заключенных, но госорганы пока не готовы помочь им интегрироваться в общество.

    Также президент пообещал реабилитировать соотечественников, раскаявшихся в участии в деятельности запрещенных религиозных организаций.

    Темы: Амнистия в Узбекистане, Пенитенциарная система в Центральной Азии, Права человека в Узбекистане, Правосудие в Узбекистане, Шавкат Мирзиёев
    Теги: амнистия День Независимости Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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