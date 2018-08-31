Ко Дню независимости Узбекистана объявлена амнистия

261 заключенный помилован решением президента РУз Шавката Мирзиёева. 135 из них – бывшие представители экстремистских организаций.

30 августа глава государства подписал Указ «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления». Об амнистии сообщило Национальное информагентство – УзА.

215 заключенных будут освобождены из мест лишения свободы. Сокращаются тюремные сроки в отношении 46 осужденных.

Президентским указом госорганам поручено помочь бывшим заключенным социально адаптироваться: найти работу, привлечь к здоровому образу жизни.

Последняя крупная амнистия заключенных в Узбекистане произошла в конце 2017 года. Тогда на свободу вышли 2700 осужденных. Шавкат Мирзиёев заявлял, что готов помиловать куда больше заключенных, но госорганы пока не готовы помочь им интегрироваться в общество.

Также президент пообещал реабилитировать соотечественников, раскаявшихся в участии в деятельности запрещенных религиозных организаций.