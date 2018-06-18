Семья Закира Алиева утверждает: он под арестом в Кашкадарье

Закир Алиев, возвратившийся 16 июня из США и подвергшийся аресту, остается под стражей, утверждает его семья, несмотря на опровержение со стороны УВД Кашкадарьинской области.

Нурулло Алиев, брат арестованного Закира Алиева, утверждает, что в деле последнего нет никаких изменений, он остается под арестом.

«С момента ареста (16 июня. — Прим. Ц-1) я его не видел», — сказал Нурулло журналисту Ц-1, попросившему прокомментировать сообщение на сайте xabar.uz, что его брат не подвергался аресту.

Это издание цитировало некоего сотрудника Управления внутренних дел (УВД) Кашкадарьинской области по фамилии Джабборов, который заявил: «такого случая в Кашкадарье не было».

46-летний Закир Алиев, являющийся гражданином США, 16 июня в 4 часа утра приземлился в аэропорту Самарканда, примерно в 8 часов он был дома – в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области. Спустя час к нему пришли сотрудники милиции и взяли под стражу. Об этом ранее рассказал Нурулло Алиев.

По его словам, Закир с 16 июня находится в следственном изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ) в городе Карши. Ему предъявлены «политические» статьи УК РУз:

159 – «Посягательство на конституционный строй РУз», 242 – «Организация преступного сообщества».

В материалах следствия, которое ведет майор Нодирбек Камолов, значится, что Закир Алиев в 2000 году якобы находился в Афганистане, где пребывал в рядах Исламского движения Узбекистана (ИДУ) под руководством выходца из Намангана Тахира Юлдаша, впоследствии разгромленного в результате начавшейся на афганской земле военной кампании США и союзников.

Родные Алиева отрицают всякую возможность того, что он мог находиться в Афганистане и иметь хоть что-то общее с ИДУ. Они говорят, что Закир вернулся в Узбекистан, откликнувшись на прозвучавший еще в 2017 году в США призыв президента РУз Шавката Мирзиёева к соотечественникам приехать и помогать родной стране.

В Америке Алиев преуспел: в штате Вирджиния он возглавил созданную им компанию по бухгалтерскому учету и налогам. Стал гражданином США. Но, кроме того, оставался политически активным и следил за событиями в Узбекистане.

Алиев является заместителем председателя созданного в США «Конгресса узбекистанских американцев», который возглавляет известный журналист и деятель из Узбекистана Джахонгир Мухаммад (прежде был известен как Джахонгир Маматов).

В посольстве США в Ташкенте заявили, что в курсе инцидента и намерены связаться с местными властями по этому поводу.