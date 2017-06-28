Шавкат Мирзиёев призывает СМИ Узбекистана к критике и смелости

Сегодня в Узбекистане отмечают День работников печати и средств массовой информации. Президент страны в своем поздравлении призвал прессу отражать имеющиеся в обществе проблемы – верить ли?

В опубликованном сегодня на сайте правительства Узбекистана поздравлении президента Шавката Мирзиёева говорится, что в стране начался новый этап развития, требующий иной работы от СМИ.

По словам президента, в стране идет диалог с народом, внимание к проблемам и нуждам людей поднято на уровень государственной политики.

Но в средствах массовой информации проблемы, имеющиеся в обществе, не находят полного отражения, считает Мирзиёев, и первую очередь это острые и актуальные вопросы, с которыми граждане обращаются в народные приемные на местах и виртуальную приемную главы государства.

По словам президента, СМИ должны отражать такие темы, как «бюрократизм, равнодушие, вымогательство, коррупция». Кроме того, Мирзиёев хочет видеть СМИ в качестве трибуны для обмена мнениями и диалога в обществе.

Для обеспечения такой роли прессы в обществе и ее плодотворной работы президент намерен создать более широкие возможности с законодательной, материально-технической и учебно-методической точек зрения.

Просто болтовня или…

Узбекистан на протяжении более двух десятков лет жил в отсутствие независимой прессы и свободы слова в стране. Все зачатки инакомыслия и плюрализма выжигались, независимые СМИ подвергались закрытию, наиболее активные журналисты оказывались в тюрьмах или в изгнании.

С приходом нового президента – Шавката Мирзиёева, заменившего на этом посту Ислама Каримова, единолично правившего страной 27 лет, в стране начались определенные преобразования и возвращение к нормальности, но пока это не отразилось на положении СМИ в республике.

Станет ли таким посылом поздравительное обращение Мирзиёева к работникам печати и СМИ – покажет уже ближайшее время.

Поздравления Каримова тоже звучали воодушевляюще и оптимистично, но все понимали, что это лишь слова, а на деле все должно быть наоборот.