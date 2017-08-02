Шавкат Мирзиёев продолжает перекраивать кадровый состав ведомств

Президент Узбекистана снимает и назначает руководителей второго звена. Кадровые перестановки касаются в первую очередь каримовских ставленников.

Решением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 1 августа от должности заместителя председателя Центрального банка освобожден Саидкамол Ходжаев. На официальном сайте президента Узбекистана сказано, что Ходжаев уволен в связи с переходом на другую работу.

В руководстве финансового регулятора чиновник проработал больше года. В конце марта 2016 года Ходжаева на должность замглавы ЦБ делегировал ныне покойный президент страны Ислам Каримов.

В июне 2017 года специалист уступил должность первого замглавы ЦБ Тимуру Ишметову.

Всего за время президентства Мирзиёева руководящий состав главного финансового органа государства обновился на 50%. Средний возраст членов правления составил 45 лет.

Ходжаев отвечал за мониторинг инвестиционного портфеля коммерческих банков, платежной системы и информационных технологий, бухгалтерского учета, отчетности и кассового исполнения государственного бюджета, управления ценных бумаг коммерческих банков, методологических работ в банковской системе.

За время его работы ЦБ поднял ключевую ставку с 9% до 14%. Причем еще в январе в руководстве финрегулятора заявляли, что по итогам 2017 года ставка рефинансирования будет сохранена на уровне 9%, а в среднесрочной перспективе будет снижена. Однако реальная инфляция с начала года выросла на 25%.

Банки перестали предоставлять долгосрочные кредиты – одно из ключевых предвыборных обещаний Мирзиёева.

С учетом того, что реализация валютной реформы пошла не так гладко, как об этом говорят в экономическом блоке правительства, Центробанк суетливо изменил план действий, а Ходжаев оказался первым в списке ответственных за неудачу.

Официально ЦБ не стал комментировать отставку зампреда.

Финансист, по данным Uz24, возглавил «Агробанк». Для 38-летнего карьериста это априори большой шаг назад.

Оторву не голову, так правую руку

Президент накануне отправил в отставку и замглавы Государственного налогового комитета (ГНК) Хотамбека Шакирова, который был на этой должности с 2015 года. По данным местных СМИ, Шакиров возглавит реорганизованный Ташкентский район Ташкентской области.

Еще днем раньше Мирзиёев назначил Шухрата Ташпулатова новым заместителем председателя Службы национальной безопасности (СНБ) и руководителем управления СНБ по Ташкентской области.

В начале 2017 года независимые СМИ писали, что первый зампред СНБ Шухрат Гулямов понижен в должности и отправил свою семью за пределы республики.

Гулямов якобы являлся персоной нон грата для Шавката Мирзиёева. Два года назад под стражу взяли другого влиятельного заместителя председателя СНБ – Хаета Шарифходжаева, к аресту которого, по словам некоторых интернет-блогеров, также приложил свою руку нынешний президент Узбекистана.

Отставки заместителей двух влиятельных лиц – главы ГНК Батыра Парпиева и главы СНБ Рустама Иноятова можно расценивать как сигнал для последних.

Если президент не в силах сиюминутно избавиться от ставленников каримовской эпохи, он начнет с их ближайших соратников.