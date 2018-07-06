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    Сколько стоит отправить ребенка в летний лагерь в Узбекистане?

    Ц-1 выяснил, во сколько обойдется отдых в детских лагерях Узбекистана, и что от этого ждать.

    Лето в Ташкенте; фото: Умида Ахмедова (с)
    Лето в Ташкенте; фото: Умида Ахмедова (с)

    Летний сезон в нынешнем году открылся в 1200 детских оздоровительных лагерях по всему Узбекистану.

    Приоритетное право на покупку путевок имеют работники бюджетных организаций. Профсоюзы предлагают их со скидкой в размере 75%.

    Для этого нужно обратиться с заявлением в профсоюзный комитет своей организации, приложить копию паспорта и копию свидетельства о рождении ребенка. Документы подаются за один месяц до начала сезона.

    В оздоровительные лагеря дети принимаются с 7 до 14 лет, с медицинской справкой по форме 079/х, выданной из поликлиники по месту жительства.

    Если же родители прозевали очередь за путевками, можно обратиться к многочисленным перекупщикам. В этом случае цена может составить 100–150 долларов.

    Цены на путевки

    Подавляющее число детских лагерей, куда едут жители Ташкента, расположены в Бостандыкском районе Ташкентской области.

    Бюджетные путевки там предоставляют детские оздоровительные лагеря «Автомобилчи», «Хумо», «Конструктор», «Гунча», «Зилола», «Фазогил Гагарин», «Бельдерсай» стоимостью 800 тысяч сумов (100 долларов) за 12–15 дней отдыха. В сумму входят трансфер, питание и развлечения.

    Чуть дороже – «Радуга», «Сокол», «Геолог», «Лидер»: от 900 тысяч сумов до 1,2 млн (110–150 долларов) за 12-дневную смену.

    Детские оздоровительные лагеря «Металлург», «Цементчи», «Келажак», «Чимган» предоставляют путевки только от профсоюзов.

    А «Семург» – исключительно по профсоюзной линии через Аппарат президента РУз. Стоимость путевки составляет 1,6 млн сумов (200 долларов).

    Помимо государственных есть множество частных летних лагерей с уклоном в сторону изучения иностранных языков. Это Happy Summer, West Camp, Zomin Sunrise, Adventure time.

    Стоимость варьируется от 1,1 млн (140 долларов) до 1,8 млн сумов (225 долларов) за 12-дневную смену.
    Сейчас остались путевки на завершающие две смены.

    Есть ли альтернатива?

    Для родителей, не желающих надолго расставаться с детьми, предусмотрены городские детские лагеря c развлекательной и образовательной программами.

    Например, ташкентский Art Life Study предлагает занятия по рисованию, математике, прикладным искусствам, шахматам, актерскому мастерству, английскому языку, гимнастике. Дети здесь находятся с утра и до вечера, но на ночь их нужно забирать.

    Месячный курс в городском летнем лагере стоит 1,4 млн сумов (175 долларов).

    На образовательном рынке Узбекистана также работают агенты международных языковых школ из Европы, США и Азии. Как правило, дети проживают в принимающих семьях, реже – в студенческих общежитиях. К примеру, две недели практики английского языка в лагере в Великобритании или на Мальте обойдутся от 1 тысячи долларов.

    Источник:Ц-1
    Темы: Дети в Центральной Азии, Дети и права ребенка
    Теги: детские лагеря в Узбекистане детский отдых в Узбекистане Узбекистан
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