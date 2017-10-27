Сколько стоит полечиться в частной ташкентской больнице?

Наш корреспондент получил задание: узнать о том, какие цены существует в частных клиниках Ташкента.

Сначала – о том, как попасть в государственную больницу в Ташкенте. В случае если человек нуждается в срочном медицинском вмешательстве, то карета «скорой помощи» по своей инициативе доставит его в бесплатную клинику.

Как правило, это Центр экстремальной медицинский помощи – бывшая 16-я горбольница. Но долго там лежат только те, кому или совсем плохо, или требуется срочное хирургическое вмешательство.

Операция, питание и лекарства – всё бесплатно. Исключение, как ни парадоксально, составляют системы для капельниц и шприцы, которые родственники больных вынуждены сами покупать.

Всех остальных, поступивших по «скорой помощи», в соответствии с приказом Минздрава через двое суток выписывают в районные больницы.

В районных больницах родственникам пациентов приходится покупать лекарства. За питание тоже берут деньги: 7,5 тысячи сумов в день (менее одного доллара США).

Но кормят неплохо. А самое главное – приятная и спокойная обстановка, отзывчивый и квалифицированный персонал. Если есть необходимость – привлекают специалистов другого профиля, назначают массаж, который делается бесплатно.

Цены в частных клиниках разные

Чтобы бесплатно попасть в районную больницу, нужен ордер из районной поликлиники. Но это долгая история, говорят, некоторые по году ждут.

Другой вариант – обратиться в частную больницу, которых сейчас в Ташкенте великое множество. Самой лучшей из них считается клиника имени Мстислава Федоровича.

Здесь проведут обследование и лечение на оборудовании всемирно известных фирм. Но стоить это будет очень дорого: 12-дневное лечение может обойтись в 14 млн сумов (около 1750 долларов).

Другие частные больницы гораздо дешевле. Один койко-день – от 100 до 200 тысяч сумов (12,5–25 долларов).

Как попасть в больницу

Внимание журналиста Ц-1 привлекла клиника STAR MED CENTER. Он надевает бахилы и проходит в отдельное крыло больницы.

Оборудование для томографии, впрочем, как и все в клинике, новое. Восемь минут пребывания в металлопластиковой капсуле обходятся в 130 тысяч сумов (16 долларов).

Стоимость койки в палате – примерно 120 тысяч сумов (15 долларов). За лекарства надо платить отдельно. При этом выясняется, что для экономии надо вести мониторинг аптек. Часто цены там сильно разнятся.

Например, препарат «мелатонин», назначенный для спокойного сна, обходится в 91 тысячу за упаковку в 30 таблеток, а аналогичная упаковка в соседней аптеке стоила 178 тысяч.

Цена шприцов и систем для капельниц входит в стоимость одного койко-дня.

Березки и булочки

Администрация больницы много внимания уделяет отдыху пациентов. Во дворе растут березки, которые сейчас покрылись симпатичной желтой листвой, мохнатые итальянские ели, тропические фикусы. Есть много деревянных скамеек, покрытых резными навесами.

Но центром жизни больных, как и медперсонала, является столовая. Кормят здесь вкусно, несмотря на больничное диетическое питание.

Но дело не только в таланте поваров. Здесь всегда на удивление свежие продукты. Ломтики хлеба и утром, и вечером всегда свежие, с хрустящей корочкой.

Специально спрашиваю поваров об этом секрете. Те отвечают, что у них заключен специальный договор с фирмой, которая даже хлеб привозит два раза в сутки.

А булочки с повидлом здесь пекут сами. Их вечером разносят по палатам вместе с кефиром и киселем. Обычно эти напитки сопровождает стаканчик горячего отвара шиповника.

Здесь будет хирургический корпус

Клиника STAR MED CENTER начала свою деятельность в 2012 году и с тех пор постоянно расширяется.

Здесь идет строительство хирургического корпуса. Администрация, видимо, боится, что скоро начнутся дожди, и поэтому работы идут в ускоренном режиме. С утра до вечера машет ковшом экскаватор, загружая выкопанной землей вереницы самосвалов.

А вот о том, что здесь когда-то был детсад, никто не помнит. Как поясняет главврач Шахноза Пулатова, клиника STAR MED CENTER выкупила эти здания на аукционе у уже существовавшей там раньше больницы.

Дороже всего – лекарства

В итоге получается, что 10-дневное лечение в частной больнице Ташкента может обойтись в 904 тысячи сумов. А лекарства – 1,1 млн.

В общей сложности 2 004 000 сумов (около 250 долларов). Это месячный заработок среднего чиновника или бизнесмена.

А вот некоторым пенсионерам, получающим пенсии в размере 400–700 тысяч, на такое лечения пришлось бы долго копить.