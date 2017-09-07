Сколько в Узбекистане стоит «красивый» номер на машину?

В Узбекистане запустили продажу «красивых» автомобильных номеров через онлайн-аукционы, сообщает пресс-служба Республиканской товарно-сырьевой биржи.

Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа 1 сентября запустила новую торговую платформу по реализации государственных регистрационных номерных знаков для автомототранспортных средств с повышенной ставкой платежа для физических и юридических лиц.

Госномера с особенной комбинацией цифр будут продаваться на официальном сайте биржи.

Участвовать в торгах и следить за их ходом сможет любой желающий.

Цена на номерной знак стартует от 2 995 500 сумов (369 долларов США) и доходит до 29 955 000 сумов (3698 долларов), в зависимости от «красоты». Выставлять номера на аукцион будут сотрудники подразделений ГУБДД (городское управление безопасности дорожного движения).

Первые торги закончатся 19 сентября.

Похожая ситуация происходит в России. 14 июля «газета.ру» отметила, что Госавтоинспекция России вернулась к вопросу о возможности выставлять «красивые» государственные регистрационные знаки на аукцион.

В Центральной Азии аукционы по продаже номерных знаков – уже не новшество. В Кыргызстане первый аукцион по продаже госномеров с особенной комбинацией цифр на автомобили стартовал в сентябре 2016 года, в Казахстане – с ноября 2014 года, в Таджикистане – с апреля 2010 года.

Но еще в марте ГУБДД города Ташкента опровергало слухи о продаже номерных знаков:

«В Узбекистане нет практики продажи номеров, и подобное пока не планируется. Такая практика используется в ряде стран мира, поэтому у наших автолюбителей возникают подобные вопросы. Стоимость пошлины за получение всех госномеров установлена государством, остальное – выдумки людей, номера выдаются исключительно в случайном порядке».