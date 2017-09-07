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    Сколько в Узбекистане стоит «красивый» номер на машину?

    В Узбекистане запустили продажу «красивых» автомобильных номеров через онлайн-аукционы, сообщает пресс-служба Республиканской товарно-сырьевой биржи.

    "Красивые" номера на машину в Узбекистане; фото: avtoraqam.uzex.uz/
    «Красивые» номера на машину в Узбекистане; фото: avtoraqam.uzex.uz/

    Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа 1 сентября запустила новую торговую платформу по реализации государственных регистрационных номерных знаков для автомототранспортных средств с повышенной ставкой платежа для физических и юридических лиц.

    Госномера с особенной комбинацией цифр будут продаваться на официальном сайте биржи.

    Участвовать в торгах и следить за их ходом сможет любой желающий.

    Цена на номерной знак стартует от 2 995 500 сумов (369 долларов США) и доходит до 29 955 000 сумов (3698 долларов), в зависимости от «красоты». Выставлять номера на аукцион будут сотрудники подразделений ГУБДД (городское управление безопасности дорожного движения).

    Первые торги закончатся 19 сентября.

    Фото: avtoraqam.uzex.uz
    Фото: avtoraqam.uzex.uz

    Похожая ситуация происходит в России. 14 июля «газета.ру» отметила, что Госавтоинспекция России вернулась к вопросу о возможности выставлять «красивые» государственные регистрационные знаки на аукцион.

    В Центральной Азии аукционы по продаже номерных знаков – уже не новшество. В Кыргызстане первый аукцион по продаже госномеров с особенной комбинацией цифр на автомобили стартовал в сентябре 2016 года, в Казахстане – с ноября 2014 года, в Таджикистане – с апреля 2010 года.

    Но еще в марте ГУБДД города Ташкента опровергало слухи о продаже номерных знаков:

    «В Узбекистане нет практики продажи номеров, и подобное пока не планируется. Такая практика используется в ряде стран мира, поэтому у наших автолюбителей возникают подобные вопросы. Стоимость пошлины за получение всех госномеров установлена государством, остальное – выдумки людей, номера выдаются исключительно в случайном порядке».

    Прейскурант на номера с особенной комбинацией цифр...
    Прейскурант на номера с особенной комбинацией цифр…
    Источник:Ц-1
    Темы: Авто и дороги в Центральной Азии, Безопасность
    Теги: ГУБДД МВД Узбекистана машина в Узбекистане номер на машину в Узбекистане Узбекистане
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