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    Смертельная авария в Ташобласти автомашины ГУИН Узбекистана

    В Ташобласти три человека погибли и шестеро получили ранения в аварии с участием «Дамаса», перевозившего заключенных, на автотрассе Алмалык – Ташкент.

    Автомобиль "Дамас"; фото: drom.ru
    Автомобиль «Дамас»; фото: drom.ru

    Как стало известно Ц-1, авария произошла 15 апреля в Ташкентской области на 14-м километре автотрассы Алмалык – Ташкент.

    Автомобиль марки «Дамас», госномер 10 3ХХ VSF, принадлежащий колонии 64/52 Главного управления исполнения наказания (ГУИН) при МВД Узбекистана, перевозил группу заключенных.

    Водитель автомашины С. Т. врезался в тракторный прицеп дорожной службы, проводившей разметку дороги.

    В результате столкновения шофер погиб на месте; Т. Б., один из находившихся в автомобиле заключенных, скончался во время доставки в больницу, другой – П.А. – в больнице. Еще шестерым заключенным, пострадавшим в автоаварии, оказана медицинская помощь.

    На место происшествия выехали прокурор района, другие чиновники, которые изучают причины трагедии и проводят опрос свидетелей. По данному случаю возбуждено уголовное дело.

    ГУИН пока не сообщает имен погибших и пострадавших в автоаварии заключенных.

    Источник:Ц-1
    Темы: Авто и дороги в Центральной Азии
    Теги: аварии в Узбекистане ГУИН при МВД Узбекистана МВД Узбекистана
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