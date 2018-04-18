Смертельная авария в Ташобласти автомашины ГУИН Узбекистана

В Ташобласти три человека погибли и шестеро получили ранения в аварии с участием «Дамаса», перевозившего заключенных, на автотрассе Алмалык – Ташкент.

Как стало известно Ц-1, авария произошла 15 апреля в Ташкентской области на 14-м километре автотрассы Алмалык – Ташкент.

Автомобиль марки «Дамас», госномер 10 3ХХ VSF, принадлежащий колонии 64/52 Главного управления исполнения наказания (ГУИН) при МВД Узбекистана, перевозил группу заключенных.

Водитель автомашины С. Т. врезался в тракторный прицеп дорожной службы, проводившей разметку дороги.

В результате столкновения шофер погиб на месте; Т. Б., один из находившихся в автомобиле заключенных, скончался во время доставки в больницу, другой – П.А. – в больнице. Еще шестерым заключенным, пострадавшим в автоаварии, оказана медицинская помощь.

На место происшествия выехали прокурор района, другие чиновники, которые изучают причины трагедии и проводят опрос свидетелей. По данному случаю возбуждено уголовное дело.

ГУИН пока не сообщает имен погибших и пострадавших в автоаварии заключенных.