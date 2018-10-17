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    Снова о горьких мучениях с перцем в Каракалпакстане

    В Каракалпакстане — первые заморозки. Но горький перец – новая сельхозкультура Узбекистана – с полей еще не убран. Вот почему…

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    Перец, выращенный в Турткульском районе Каракалпакстана; фото: Chiliuz

    Каракалпакстан не обошла инициатива президента и правительства Узбекистана о выращивании с целью продажи на экспорт перца чили.

    Фермеры в Каракалпакстане, республики в составе Узбекистана, весной этого года посадили перец чили на малоурожайных землях, ранее занятых под хлопчатник, на общей территории порядка 13,5 тысячи гектаров.

    Был установлен приблизительный план сдачи урожая: 12 тонн с гектара.

    Закупщики опоздали

    В итоге был выращен неплохой урожай. Но из-за нерасторопности ведомств, которые должны были организовать прием продукции, вопрос своевременного сбора урожая оказался самым болезненным и актуальным до сегодняшнего дня.

    Первоначально запоздала оплата за выращенный урожай: госкомпании «Узозиковкатхолдинг» и «Узагроэкспорт» не сумели вовремя получить кредиты в банках и обеспечить финансами посреднические компании «Chiliuz», «Nova Agro», «Big Agro» и «Bekkiaster», которые должны были закупать горький красный перец у фермеров.

    После выступления независимых СМИ, в частности Ц-1, вопрос был решен, и закупщики получили деньги.

    В Каракалпакстане была установлена цена за кило перца местного сорта «Маргилан» – 2000 сумов (25 центов США), а индийского (более острого) «Кайен» – по 2500 сумов (31 цент).

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    Закуп перца в Каркалпакстане; фото: Chiliuz

    Хлопок переманил

    Но тут… подоспел сбор хлопка. Люди, кто мог и хотел заработать, устремились на хлопковые поля: на «белом золоте» можно за день заиметь в пять-шесть раз больше денег, чем на перце чили.

    Фермер в Каракалпакстане, вырастивший перец чили, говорит Ц-1, что девушкам-сборщицам платил по 15 тысяч сумов (менее 2 долларов США) за рабочий день, привозил их на поле, кормил обедом и развозил по вечерам…

    А затем, чтобы как-то свести концы с концами, он продавал перец на рынке по 1000 сумов за кило.

    «Но когда перец начали принимать по договору по 2 тысячи сумов, начался сбор хлопка, и все сборщицы ушли на хлопок. Тогда я не знал, что делать, и сбор перца остановился», – рассказывает далее фермер.

    Хлопок собирать выгоднее

    Перцу и впрямь тяжело состязаться с хлопком по привлекательности условий уборки и оплаты. Если на местах за сбор одного кило хлопка выдают по 900 сумов, кое-где и 1000 сумов, а сборщица средних способностей за день может собрать около 70–80 кило, то на мелком перце за день с трудом соберешь 30–40 кило.

    Фермеры оплачивать перец чили по стоимости сбора хлопка не могут: не окупается. К тому же перец горький и мелкий – собирать тяжело. Отсюда и подход к нему соответственный: редко кто соглашается на сбор горького урожая, к тому же при вредности уборки и мизерной оплате.

    При этом закупщики, даже покупая перец по 2500 сумов за кило, лишь 400 выдавали фермеру наличными деньгами, а остальную часть переводили на его банковский счет.

    Сборщицы же требовали от фермера за каждодневный труд платить только наличными, причем в тот же день.

    Учитывая возникшую ситуацию, а также грозящие заморозки, закупщики на днях всю сумму, то есть 2,5 тысячи, начали выдавать только наличными.

    «Это стимулирует работу, к тому же на хлопке мы закончили второй сбор. Поэтому часть людей можно привлечь на перец», – делится мнением фермер из одного южного района Каракалпакстана.

    Доставка перца

    Правда, есть еще одна серьезная проблема: организаторы не учли отдаленность фермерских хозяйств от мест приема продукта. Цены одинаковы и для фермеров у приемного пункта, и для тех, чьи поля находятся на завидной отдаленности…

    «Чтобы сдать урожай, мне придется преодолеть расстояние в 50 км, – рассказывает другой фермер. – Грузовые машины просят за один рейс 300 тысяч сумов. Перец – груз местоёмкий, не окупается. Поэтому я еще не сдал ни одного килограмма. Не знаю, что делать…»

    В ночь с 13 на 14 октября на Каракалпакстан уже опустилась минусовая температура. Поэтому наиболее предприимчивые фермеры из своих накоплений начали оплачивать труд наемных рабочих, которые в спешном порядке выкорчевывали стебли со спелыми и незрелыми стручками горького перца и складировали их непосредственно на поле.

    Заморозки

    «Это чтобы спасти их от заморозка. Потом, когда наступят дни потеплее, будем спокойно снимать со стеблей и сдавать приемщикам», – говорит один из фермеров.

    В январе 2018 года Кабинет министров Узбекистана принял постановление «О мерах по увеличению производства острого перца (чили) в Узбекистане на основе зарубежного опыта».

    Местные СМИ в Узбекистане писали о радужных перспективах, что из 5 кг урожая можно получить 1 кг сушеного красного перца, при этом 1 тонна продукта на мировом рынке в 2017 году оценивалась в 8640 долларов США.

    А совокупный доход от продажи острого перца в мире в прошлом году составил более 30 млрд долларов.

    Перец выращивают по всех регионах Узбекистана, при этом закупочная цена, к примеру, в Ферганской долине гораздо ниже, чем в Каракалпакстане, – 1000 сумов за кило.

    Источник:Ц-1
    Темы: Сельское хозяйство, Фермерство в Узбекистане, Фермеры Узбекистана
    Теги: Chiliuz Перец чили в Узбекистане сельское хозяйство Узбекистана
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