Совет активисту «Бирдамлика»: «Просто живи…»

Это был не курултай оппозиционного движения Узбекистана «Бирдамлик» – он только готовится, в субботу в Ташкенте должно было состояться собрание актива, но оно было сорвано.

В ташкентском кафе Chashmai Nur, расположенном в Яшнабадском районе по улице Фергана, 15 сентября с 12 до 17 часов должно было проходить собрание актива народного движения Узбекистана «Бирдамлик», которым из США руководит оппозиционер Баходыр Чориев.

О собрании было известно небольшому кругу активистов, так как «Бирдамлик» не делал заявлений о готовящемся мероприятии, не сообщали о нем и его участники.

Но о его проведении стало известно правоохранительным органам в Ташкенте, которые сделали все возможное, чтобы не допустить собрания.

С утра пораньше

Как рассказывает Ц-1 представитель движения «Бирдамлик» в Узбекистане 38-летний Кахрамон Махмедов, в субботу примерно в 7:45 утра к нему в квартиру в Ташкенте пожаловал участковый милиционер в сопровождении активиста махалли.

Они проверили наличие ташкентской прописки у Махмедова, выходца из Кашкадарьинской области, которая у него отсутствовала, – прописаться в столице жители регионов Узбекистана практически не имеют права.

Вскоре Махмедов оказался в управлении внутренних Алмазарского района Ташкента, где он провел почти целый день, до 17 часов.

По словам Кахрамона, допрос вели около пяти сотрудников милиции, которых интересовали его поездки за пределы Узбекистана, связь с «Бирдамликом» и его лидером Баходыром Чориевым, теперь называющим себя Баходырханом Туркестони, а также его религиозность: читает ли он намаз и т. д.

В конечном итоге, по словам Махмедова, сотрудники УВД Алмазарского района посоветовали ему «просто жить», то есть отказаться от оппозиционной деятельности и политики, не вмешиваться в дела государства, не объединяться с другими людьми в группы, сообщества или партии.

В это время у кафе Chashmai Nur в Ташкенте собрались члены «Бирдамлика», которым уже было известно о задержании Махмедова, но, поскольку активист успел внести предоплату за аренду помещения, они рассчитывали, что смогут там посидеть и обсудить дела и планы движения.

Но неожиданно сотрудники кафе заявили, что у них отключено электричество за неуплату, а затем объявили, что проводят санитарный день.

В итоге участники собрания коротали день, сидя у здания кафе.

Активист «Бирдамлика», ветеран узбекистанской оппозиции Дилором Исхакова так комментирует срыв собрания движения:

«Два года страна жила с надеждой на президента Шавката Мирзиёева, что он вот-вот позволит оппозиции действовать в рамках Конституции. Но нет. Задержание Кахрамона Махмудова и срыв собрания – это удар прежде всего по имиджу Мирзиёева».

Дилором добавляет, что в день проведения собрания были задержаны еще двое членов движения в регионах страны, которые так и не смогли добраться до Ташкента.

Как считает другой бирдамликовец, настала пора президенту Узбекистана высказать свое мнение относительно оппозиции.

«Давление на оппозицию вдвойне неуместно, если учесть, что инцидент произошел именно в Международный день демократии – 15 сентября», – говорит он.