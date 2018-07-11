«Совет свекровей» не помог уменьшить число разводов в Узбекистане

Количество разводов в Узбекистане в первом полугодии увеличилось на 8,6%. Улучшить статистику не помогли ни бюрократические барьеры, ни «Совет свекровей».

9 июля пресс-служба Государственного комитета по статистике сообщила, что за первое полугодие в РУз было зарегистрировано 16,4 тысячи разводов, что выше прошлогодних показателей на 8,6%. Наибольшие темпы роста разводов демонстрируют Сурхандарьинская, Андижанская и Сырдарьинская области.

Одной из основных причин разводов социологи называют «отсутствие взаимопонимания между супругами» и «вмешательство родителей в жизнь молодых».

В 2017 году в Узбекистане создали «Совет свекровей» для сохранения института семьи. Одной из целей организации заявлялась борьба с разводами. Ранее власти усложнили процесс расторжения брака, а экс-хоким Ташкента пообещал стыдить разводящихся по телевидению.