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    «Совет свекровей» не помог уменьшить число разводов в Узбекистане

    Количество разводов в Узбекистане в первом полугодии увеличилось на 8,6%. Улучшить статистику не помогли ни бюрократические барьеры, ни «Совет свекровей».

    Свадьба в августе 2016 года в Самарканде; фото: Умида Ахмедова
    Свадьба в августе 2016 года в Самарканде; фото: Умида Ахмедова

    9 июля пресс-служба Государственного комитета по статистике сообщила, что за первое полугодие в РУз было зарегистрировано 16,4 тысячи разводов, что выше прошлогодних показателей на 8,6%. Наибольшие темпы роста разводов демонстрируют Сурхандарьинская, Андижанская и Сырдарьинская области.

    Одной из основных причин разводов социологи называют «отсутствие взаимопонимания между супругами» и «вмешательство родителей в жизнь молодых».

    В 2017 году в Узбекистане создали «Совет свекровей» для сохранения института семьи. Одной из целей организации заявлялась борьба с разводами. Ранее власти усложнили процесс расторжения брака, а экс-хоким Ташкента пообещал стыдить разводящихся по телевидению.

    Темы: Права женщин, Семья, Узбекистан
    Теги: разводы совет свекровей Узбекистан
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