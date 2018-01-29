Специальные продуктовые магазины в Намангане – условие для выживания

В Намангане – рост цен на основные продовольственные товары. Пользуясь спросом, продавцы спецмагазинов завышают установленные цены на продукты первой необходимости.

В административном центре Наманганской области, расположенном в Ферганской долине Узбекистана, с населением около 600 тысяч человек имеется 93 спецмагазина, в которых можно приобрести муку, хлопковое масло, сахар и еще пять товаров по установленным Кабинетом министров РУз фиксированным ценам.

Например, кило муки стоит здесь 1120 сумов, а литр хлопкового масла – 5826 сумов.

При этом в свободной продаже мука казахстанского производства стоит от 2 тысяч сумов, а за бутылку хлопкового масла «Идеал», «Ташкент» или «Шарк» придется выложить до 8 тысяч сумов, литр подсолнечного масла в основном российского производства стоит уже свыше 12 тысяч сумов.

Цены на муку варьируются от 95 до 100 тысяч сумов за мешок (50 кг) наманганской муки, 105 тысяч и выше – учкурганской.

При средней заработной плате в области, по данным Госкомстата Узбекистана, едва превышающей миллион сумов (менее 130 долларов США), разница в цене ощутима.

Закрыт на обед…

Магазин «Наманган озик овкат агроэкспорт» № 15 обслуживает целых три махалли города: «Шарк тонги», «Чинор» и «Чорсу», по графику должен работать с 9 утра до 18 часов, перерыв на обед – с 12 до 13 часов.

Но когда журналист Ц-1 пришел в эту торговую точку, часы показывали 14 «с лишним», но продавцов на месте не было, не удалось и дозвониться до них.

«А сегодня согласно графику здесь должны были получать муку и масло жители махалли «Чорсу», – говорит председатель махалли «Чорсу» Алишер Иномов.

Ойдина Эгамбердиева, жительница этой махалли, рассказывает, что в ее семье – шестеро человек, она получает муку и масло по талонам. По ее словам, закрытый магазин – это обычная ситуация, да и о том, что привезли товар, продавцы не оповещают.

1,5 кг муки и 0,338 кг хлопкового масла в месяц

В махалле «Маърифат», в которой проживают около пяти тысяч граждан, должно быть два специальных магазина, но имеется в наличии и открыт только один.

По словам махаллинцев, в этой торговой точке за декабрь они смогли приобрести всего по 330 г масла по цене 4850 сумов за 1 кг, 1,5 кг муки – по 1120 сумов и сахар – по 4900 сумов за кг (в супермаркете он стоит свыше 6 тысяч сумов). Это на семью из трех-четырех человек.

Спецмагазины, «сэкономив» на муке, масле и сахаре, которые махаллинцы должны покупать в данных торговых точках по фиксированным ценам, продают их по цене вдвое выше.

Такой факт нам удалось обнаружить в магазине на улице Кузагарлик массива «Чорсу». Продавец (имя он назвать отказался) пытался продать товар в шести мешках по 50 кг по завышенным почти вдвое ценам.

В декабре 2017 года ООО «Наманган озик овкат агроэкспорт», снабжающее специальные магазины, обеспечивающие население города указанными товарами, на основании «Механизма контроля», утвержденного 29 февраля 2016 года, выдало 891,4 тонны муки, 202,2 тонны хлопкового масла для населения Намангана, Наманганского (170 тысяч человек) и Уйчинского (202 тысячи) районов.

Это составило 1,5 кг муки и 0,338 кг хлопкового масла на душу населения в месяц.

Но даже при полном выполнении постановлений местных властей установленные Кабмином нормы продажи по фиксированным ценам муки, масла и сахара слишком низки.

Свободный рынок и свободные цены

Это вынуждает население обращаться к услугам частных торговцев и покупать у них эти товары по свободным ценам. А это, в свою очередь, провоцирует дальнейший рост стоимости на товары первой необходимости.

Тем более что после либерализации торговли валютой курс сума опустился до 8100 за один доллар.

Меры, предпринимаемые правительством по обеспечению продовольственной безопасности, дают некоторую надежду на стабилизацию цен на потребительском рынке.

В частности, от уплаты таможенной пошлины до 1 января 2019 года освобождено восемь видов товаров: живой крупный рогатый скот; овцы и козы; свежее и охлажденное мясо крупного рогатого скота; свежая и охлажденная баранина или козлятина (кроме замороженной); соевые бобы; семена подсолнечника и кунжута; тростниковый или свекловичный сахар.