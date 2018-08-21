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    Стали известны подробности ДТП с Абдуллой Ариповым под Ташкентом

    В ДТП с участием автомобиля премьер-министра РУз Абдуллы Арипова и микроавтобуса Damas в Ташкентской области пострадали шесть человек.

    арипов

    «20 августа примерно в 09:30 на 92-м километре автомобильной дороги «Карасу – Бука – Бекабад» Бахтиёр Сайидов, управляя на основании доверенности автомобилем марки Damas с государственным номерным знаком 10 U 945 LA, принадлежащим Хусану Сайидову, перемещаясь со стороны села Зафар Бекабадского района в сторону города Бекабад, потерял управление и выехал на встречную полосу движения автомобильной дороги», – сообщили в Генпрокуратуре РУз.

    Сайидов врезался в левую боковую часть правительственного автомобиля марки Mercedes-Benz, которым управлял Рустам Толипов. Премьер отделался ушибами, а его заместитель Алишер Султанов получил перелом кости левого бедра, закрытый перелом кости чашевидной выемки, закрытый перелом седьмого-десятого ребер грудной клетки и ушиб верхней части головы.

    У ответственного сотрудника Аппарата президента У. Курбонова врачи диагностировали закрытый перелом кости правого предплечья, у водителя Толипова – ушиб верхней части головы, легкие ушибы в области суставов правого плеча и правого предплечья.

    Водитель микроавтобуса получил ушибы в области лба, а его пассажир А. Мелибоев – перелом правой ключицы. Генпрокуратура РУз проводит доследственную проверку.

    Во второй половине дня Арипов провел запланированное совещание по случаю проведения религиозного праздника Курбан-байрам.

    Темы: Авто и дороги в Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: Абдулла Арипов ДТП Узбекистан
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