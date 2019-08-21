Стратегия для Гульнары Каримовой: уйти в оппозицию

Власти в Узбекистане, это очевидно, намерены держать дочь первого президента страны Гульнару Каримову в тюрьме до смерти, значит, у нее появился шанс прожить жизнь не зря: уйти в оппозицию и изменить страну.

Галима Бухарбаева

47-летняя Гульнара Каримова, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, претерпевает жизненную коллизию, достойную бестселлера и голливудского фильма.

Из властной, богатой и роскошно выглядевшей светской львицы, развлекавшейся в обществе таких мировых звезд, как Элтон Джон или Шэрон Стоун, Гульнара была низвергнута до уровня самой бесправной заключенной.

Она даже не знает начало и конец своего срока лишения свободы: ее жизнь и судьба выведены из правового поля и зависят лишь от интересов и прихоти власти в стране.

Унижения, которым она подвергается, условия, в которых содержится, вызывают сочувствие даже у находящихся вместе с ней в неволе женщин, которым отнюдь не легче. Но они понимают: «чем выше взлетаешь, тем больнее падать». Гульнаре, некогда «узбекской принцессе», бесспорно, – больнее всех…

Гульчехра Исабаева, бывшая заключенная женской колонии в Зангиатинском районе Ташобласти, в июле дала интервью популярному в Узбекистане сайту sayyod.com о времени, проведенном в заключении вместе с Гульнарой Каримовой.

Женщина делилась, с каким отвращением она сама надевала тюремную робу, подняв ее с грязного пола, – такую же в колонии носит и Гульнара. Она рассказала, что дочь первого президента долго не могла привыкнуть к тюремной баланде – питалась печеньем. Как работала в швейном цеху. Как простыла, когда после душа должна была долго стоять на холоде на улице перед входом в барак. Как из-за слабости упала и повредила ногу…

«Если Гульнару хотели наказать, наказание ею уже получено сполна: ее унизили до предела», – говорила с сочувствием в голосе Гульчехра Исабаева.

Но, как оказалось, власти Узбекистана считают иначе.

19 августа Генеральная прокуратура Узбекистана сделала очередное информационное сообщение о деле Гульнары Каримовой, что против нее возбуждены новые уголовные дела по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана.

Генпрокуратура заявляет: установлено, что Каримова в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости принадлежащие государству пакеты акций АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент».

Затем старшая дочь президента реализовала пакеты акций предприятий иностранным предпринимателям, обеспечив покровительство их «незаконной деятельности, причинившей ущерб интересам республики в особо крупном размере».

«Кроме того, Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям», – утверждает Генпрокуратура.

Как удалось дочери президента купить госпредприятия, а затем продать их иностранцам? Знал ли об этом ее отец Ислам Каримов, куда смотрел премьер-министр Шавкат Мирзиёев, ныне президент страны?

Кто еще проходит по этому делу в качестве подозреваемого или обвиняемого и делит с Гульнарой ответственность по обнаруженным новым эпизодам криминальной деятельности? Ведь она одна ничего не смогла бы провернуть…

Генпрокуратура обо всем этом молчит, лишь заявляя: «В целях предотвращения попыток воспрепятствования установления истины по делу, остальные подробности не разглашаются. Следствие по уголовным делам продолжается».

Ежу понятно, что продолжается на самом деле: власть в Узбекистане ищет юридические возможности для возвращения в страну замороженных в Швейцарии с 2012 года денег Гульнары Каримовой – порядка 800 млн долларов США.

И когда обвинения в получении взяток не убедили швейцарцев (Каримова не была чиновником, чтобы вознаграждения считались взяточничеством), – нашли «хищения» госсобственности.

Саму же Гульнару власти в Ташкенте, это очевидно, намерены держать в тюрьме до смерти или полной потери дееспособности. Как пишет в Инстаграме ее дочь Иман Каримова, власти боятся, что после освобождения Гульнара может заговорить…

В этой ситуации, думается, Каримовой и ее детям, сыну Исламу и дочери Иман, следует делать серьезные выводы и менять стратегию.

Детский лепет, слезливые и жалостливые посты со множеством ошибок, вперемежку с фото красивой и модной самой себя – так выглядит страница Иман в Инстаграме – единственная публичная трибуна для защиты ее матери.

Время показало, что инфантильная защита с причитаниями в стиле: «Милый, милый людоед, смилуйся над нами, мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями!» – не работает.

Но ответил людоед: «Не-е-ет!!» – в известном всем нам еще с детства произведении Корнея Чуковского. А что помогло? – «И вот из-за Нила горилла идет, горилла идет, крокодила ведет!»

Нужен «крокодил». И таким «крокодилом» в деле Гульнары Каримовой и всего Узбекистана могло стать вхождение дочери первого президента в политическую оппозицию.

Сразу оговорюсь, что никто не оспаривает тот факт, что Каримова в зените власти и славы наломала немало дров: ее ненасытность и жадность до денег, сопровождавшиеся навязыванием своего музыкального творчества, дизайна одежды и ювелирных изделий, раздражали всех и каждого.

Но кто может заявить, что она украла больше глав СНБ и МВД, а также ключевых министров и хокимов времен Ислама Каримова или, чем ее сестра – Лола Каримова-Тилляева?

По крайней мере Гульнара признала свою вину, она извинилась перед народом, никто другой из власти РУз этого еще не делал. И еще — она точно не расстреливала Андижан 13 мая 2005 года, не убивала под пытками в СИЗО и колониях страны сотен и тысяч граждан, но те, кто несет прямую ответственность за эти преступления – Рустам Иноятов (глава СНБ), Закиржон Алматов (глава МВД), – сегодня на свободе и при титулах.

Произвол в отношении любого гражданина, даже если это Гульнара Каримова, попытка замуровать его навеки в тюрьме, обосновав это незатейливым сообщением Генпрокуратуры РУз, касаются всей страны, и не надо обманываться – никакой борьбы с коррупцией тут нет.

Гульнара Каримова стала «козлом отпущения» для мужчин, страдающих сексизмом, слабостью и трусостью: они не смогли привлечь к ответственности настоящих строителей коррумпированной и кровавой системы власти Ислама Каримова и поэтому сегодня отводят душу на наказании за всё – одной женщины.

Одна Гульнара во всем виновата, а Шавкат Мирзиёев, премьер-министр РУз с 2003 по 2016 год, стоял все эти годы в сторонке и хлопал глазами. А может… ворон считал и поэтому ничего не заметил?

Если же Гульнаре предстоит оставшиеся годы жизни провести в тюрьме, то она должна использовать свое положение с максимальной пользой. Она должна стать символом произвола и беззакония власти Шавката Мирзиёева.

При этом у нее есть то, чего нет ни у одного другого узбекистанца, а нынешнему президенту о таком и мечтать не стоит, – известность и не угасающий к ней интерес мировых СМИ.

Гульнара должна заявить о вступлении в оппозицию. Она может сформировать новую партию или войти в коалицию с действующими оппозиционерами за пределами Узбекистана.

Ее средства ни в коем случае не должны быть возвращены власти в Узбекистане: они потратят их на программу «Обод кишлок» («Благоустроенное село»), как деньги российского олигарха Алишера Усманова, то есть уничтожат оставшиеся дома узбекистанцев.

Они должны пойти на развитие страны, восстановление, объединение оппозиционно мыслящих людей в настоящую современную политическую партию для строительства демократического, правового государства в Узбекистане.

В оппозиции Гульнару Каримову могли бы представлять ее дети. До сих пор они показали себя как несамостоятельные и слаборазвитые личности: влюбленная в селфи молодежь, неспособная даже открыть «прямую линию» общения с прессой; но, если в них есть дух, политический ум и интеллект их деда Ислама Каримова – они должны их проявить.

Власть Шавката Мирзиёева в данный момент все еще печется о своем имидже, о том, как ее воспринимают внутри и за пределами страны. Она восприимчива к критике и в то же время очень уязвима, так как общая социально-экономическая картина в стране не изменилась и уровень недовольства в народе растет.

Виртуальная приемная Мирзиёева – не решение десятилетий коррупции и произвола, более того, это зло благодаря новым инициативам президента уже добралось на бульдозерах до последнего оплота людей – их домов.

Но работа оппозиции должна строиться не вокруг критики власти, а вокруг помощи народу.

Среди таких первоочередных задач: разработка программы партии, исходя из реалий и острейших проблем и нужд в стране; огласка произвола и беззакония, юридическая защита; оказание материальной помощи; работа с трудовыми мигрантами, защита их прав на чужбине; разработка стратегии и решений по выходу из сложных и проблемных ситуаций; мониторинг положения в каждом регионе страны – до самого отдаленного кишлака; создание независимых журналистских изданий, гражданских организаций; полное идеологическое и информационное превосходство в соцсетях.

А затем борьба за допуск и участие в выборах в законодательные органы власти и на пост президента РУз.

Завоевать сердца узбекистанцев несложно. За них никто по-настоящему не боролся. Может, за это поборется Гульнара Каримова? Ведь ей, как пролетариату, уже нечего терять, кроме своих цепей.

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1