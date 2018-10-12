Строительство АЭС в Бухарской области проходит мимо гражданского общества

Ситуация вокруг строительства АЭС на водохранилище Тудакуль в Бухарской области РУз проходит мимо общества, а вопрос заслуживает референдума, считает местный правозащитник.

Правительство Узбекистана определилось с площадкой под строительство первой в стране атомной электростанции. Это водохранилище Тудакуль, расположенное между Бухарской и Навоийской областями.

Уже известна и дата торжественной церемонии закладки первого камня АЭС – 19 октября. Приурочена она к визиту в Узбекистан президента России Владимира Путина.

Несмотря на многочисленные заверения о безопасности проекта, многие жители древней Бухары по-прежнему относятся к данной инициативе с ярко выраженной долей скептицизма.

В городе считают, что подобные решения не должны приниматься без участия местных жителей.

Вполне возможно, что российские технологии, по которым будет возводиться АЭС, действительно надежные, и переживать здесь особо не о чем. Однако в городе не проводится никакой разъяснительной работы, а мнение бухарцев предпочли просто проигнорировать.

В результате местные жители осталось, по сути, один на один со своими страхами и с ужасом ждут очередных новостей по этому поводу. Увеличилось количество людей, желающих покинуть город.

Бесстрашие властей и разваливающийся энергетический сектор

В первую очередь общественность будоражит отсутствие тревоги на этот счет у политиков страны.

Руководитель Бухарского гуманитарно-правового центра Шухрат Ганиев считает, что к этому вопросу могло бы подключиться Экологическое движение Узбекистана, столь широко представленное в законодательном органе страны.

Тем не менее эта номинальная партия проявила себя в привычном для нее амплуа.

Рассуждая о попытках правительства развить энергетический сектор, привлечь инвестиции и увеличить рабочие места, Ганиев указывает на другую сторону вопроса.

До сих пор не решены проблемы, сводящие на нет все инициативы по альтернативной энергетике. Элита, контролирующая энергетический сектор, коррумпированная и отсталая.

«Ответьте, пожалуйста, высокие руководители страны, можно ли вот так кулуарно, не обсудив с гражданами, принимать столь масштабное по последствиям решение?» — Шухрат Ганиев

Сами руководители признают практически развал энергетического сектора и необходимость его модернизации. Пока же все потери перекладываются на граждан в виде повышения коммунальных платежей.

«Так, может, все же не замахиваться на миллиардные расходы на АЭС, а попробовать модернизировать этот сектор, используя его полный потенциал, свести к минимуму неучтенные потери и явную масштабную коррупцию чиновников-энергетиков?» – задает правомерный вопрос Шухрат Ганиев.

Он уверен: принимая решение о строительстве АЭС, государство гарантированно обрекает себя на новые колоссальные потери и неучтенные выработки атомной электрической энергии и сомневается в том, что введение в строй этого источника поможет восполнить потребность страны.

Необходимо открытое и критическое обсуждение

Многие бухарцы помнят трагедию, произошедшую на Чернобыльской АЭС. Помнят о ней и те, кто участвовал в ликвидации последствий катастрофы. Сегодня это главный аргумент противников строительства, которые не хотят подвергать себя и свой город даже малейшему риску. И это вполне оправданно.

«Ответьте, пожалуйста, высокие руководители страны, можно ли вот так кулуарно, не обсудив с гражданами, принимать столь масштабное по последствиям решение? – спрашивает Ганиев. – Неужели мы, проживающие на этой земле поколениями граждане, не имеем права на референдум с одним-единственным вопросом: «Стоит ли начинать строить АЭС, или все же есть пока альтернативы?»

Не согласен правозащитник и с выбранным местом под строительство. Оно находится в сейсмоопасной зоне, с песчаным грунтом, а роза ветров большей частью направлена в сторону поселений, говорит он.

Более того, Тудакуль и Куюмазар – водохранилища-отстойники, давно служащие источниками питьевой пресной воды для почти полумиллионного города. А к системе очистки воды сегодня много вопросов.

«Что с ней будет после использования в качестве охладителя реактора?» – спрашивает он.

Правозащитник уверен: сегодня необходимо открытое и критическое обсуждение этого вопроса всем обществом. Нужна полномасштабная, целевая, а главное – независимая экспертиза. Независимая от генерального подрядчика, заказчика и всех заинтересованных сторон.

«Сегодня это касается всех жителей республики. А скупые строчки в СМИ о том, что АЭС – это благо, сегодня не устраивают граждан», – говорит Ганиев.