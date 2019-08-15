Стройка в хорезмском Чандир-кияте: успеть до холодов

Строительные работы в Чандир-кияте под Ургенчем не останавливаются и ночью, люди, чье отчаяние после сноса домов всколыхнуло власть, собирают всю волю, чтобы успеть с новым жильем до зимы.

Поселок Чандир-кият ранее относился к Ургенчскому району Хорезмской области Узбекистана, но с недавних пор попал в подчинение областному центру и теперь считается частью Ургенча.

Сегодня Чандир-кият напоминает строительный муравейник, где на каждом клочке земли ведутся работы или же он занят строительными материалами. Там невозможно пройти, не натыкаясь на груды щебня, песка, кирпичей и досок…

В прошлом сельскохозяйственное поле площадью около 10 гектаров было передано под строительство домов порядка 400 семьям, ранее проживавшим на улице Ашхабадской в Ургенче.

Дома этих людей по решению местных властей в Хорезме подверглись сносу. Решение об этом было принято в Ургенче еще в декабре 2018-го, в апреле текущего года жители улицы начали получать об этом уведомления, а с мая начался снос домов.

Людям предложили участки в Чандир-кияте, примерно в пяти километрах от их прежних домов, где не было ничего, кроме рядов поспевающих помидоров и других культур. На каждую семью было выделено примерно по 2 сотки земли, а денежную компенсацию власти обещали выплатить когда-то позже…

Отъем жилья и несправедливость со стороны властей привели к событиям, которые прогремели на всю страну: 26 июля более тысячи пострадавших от сноса домов жителей Ашхабадской и других улиц Ургенча вышли на акцию протеста.

Они перекрыли автодорогу республиканского значения Ургенч – Ханка – Хазарасп при выезде из Ургенча, областного центра Хорезмской области.

Протест хорезмцев нашел немедленный отклик в сердцах многих узбекистанцев: снос частных домов происходит по всей республике, а отсутствие равноценной денежной компенсации или жилья – также повсеместная практика.

До протеста в Хорезме страну облетела другая новость, как 20 июля в Яккабагском районе Кашкадарьинской области предприниматель облил бензином и поджег заместителя районного хокима, забравшегося на бульдозер и намеревавшегося снести принадлежавший мужчине двухэтажный магазин.

Ситуация начала выходить из-под контроля – и власти были вынуждены реагировать. После инцидента с перекрытием трассы республиканского значения в Хорезме к протестующим на следующий же день приехал премьер-министр страны Абдулла Арипов. Он распорядился о выплате людям компенсаций.

По сообщению сайта «Дарьё.уз», предусмотрено выделение 70 млрд сумов в качестве компенсации жителям Ашхабадской и других улиц Ургенча, из них 40 млрд были выделены из госбюджета в виде ссуды, которую Хорезмская область должна будет вернуть.

В разговоре с корреспондентом Ц-1 жители Ашхабадской улицы поделились, что после приезда Арипова получили в среднем по 350 млн сумов (40 тысяч долларов США).

Сразу после выдачи денег в Чандир-кияте началось интенсивное строительство.

Рядом с участком образовался строительный рынок, где можно приобрести не только необходимые стройматериалы, но и продукты питания. Неподалеку расположен пост милиции и нацгвардии, появился и автобусный маршрут, на котором из Чандир-кията можно добраться в центр Ургенча.

У большинства людей идет закладка фундамента, редко кто перешел к поднятию стен. В помощь людям работают две бетономешалки, которые не останавливаются даже в ночное время и быстро превращают щебень, цемент и воду в бетон нужной густоты.

Учительница узбекского языка одной из школ Ургенча Мухаббат Аллаберганова, бывшая жительница Ашхабадской, 550, говорит, что рада тому, что власти не допускают повышения цен на строительные материалы, более того, со дня протеста они подешевели на 10 процентов.

В разговоре с людьми выясняется, что не все получили компенсационные деньги.

Максуд Сабиров, дом которого находился в Ургенче на улице Гафура Гуляма, 8, поделился, что не получил на руки договор и 80% положенных денег.

«Из-за этого вынужден остановить строительство, жду…» – говорит Максуд.

Но ждать ему пришлось недолго: после вмешательства корреспондента Ц-1 представители ООО «Маримбай евро курилиш» принесли трехсторонний договор, сторонами в котором выступили: Сабиров – фирма-подрядчик – горхокимият.

Через несколько часов позвонил председатель ООО Фархад Ражабов и сообщил, что с Сабировым произведен второй расчет в сумме 50 млн сумов (5800 долларов) плюс выданы деньги на зарплату рабочим.

Одна женщина рассказала, что в их бывшем доме проживали три семьи – всего десять человек. Но на новом месте им всем выделили 200 квадратных метров.

«Просили еще 200 кв. м, написали заявление, но почему-то вопрос пока не решен», – говорит она.

Несколько семей с улицы Замахшарий в Ургенче, также пострадавших от сноса, рассказывают, что не получили денег.

«Нас 15 июля повели в Ургенчский горхокимият и сказали: если мы будем согласны на снос и сами все сделаем, то на новом месте выделят участок и в течение пяти дней выдадут компенсационные деньги.

«Мы выполнили условия, получили землю здесь, но никак не можем добиться выдачи денег в 350 млн сумов», – рассказывает женщина, проживавшая по адресу: улица Замахшарий, 29.

Но не только деньги и сроки беспокоят людей. Уже середина августа, а строительство запланированной школы не начато. Пока же обещают доставлять детей в городские школы спецавтобусами.

«А как быть с детским садом?» – задаются вопросом люди…

Перед людьми стоят и другие вопросы: как будет обеспечено водо- и газоснабжение, и успеют ли они поселиться в новых домах до холодов?

«Благоустройство села» по программе президента РУз, по словам пострадавших от сноса домов людей, дается им с кровью…