Суд для неплательщиков алиментов в Узбекистане

Власти Узбекистана ужесточают наказание для лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов: внесенные в закон изменения включают арест до 15 суток и лишение свободы на один год.

С 19 мая в Узбекистане прекращается обсуждение Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные документы», а с 1 июня он вступает в силу.

Одним из новшеств в законодательстве страны стали изменения в Административном и Уголовном кодексах, определяющие порядок уплаты алиментов и ответственность граждан в случае невыполнения приписанных обязательств.

Представитель Министерства юстиции Узбекистана в интервью Ц-1 рассказал, что согласно внесенным в закон изменениям лица, имеющие задолженность по выплате алиментов, не смогут выехать из страны.

Более того, если срок невыплаты алиментов превышает один месяц, то к человеку могут быть применены меры административного наказания в виде ареста на 15 суток.

«При повторном уклонении от уплаты алиментов лицо может быть привлечено к уголовной ответственности и осуждено на срок до одного года», – говорит далее представитель Минюста Узбекистана.

Также в соответствии с внесенными в законодательство изменениями при разводе лиц, находящихся в законном браке, для удовлетворения заявления истец обязан обеспечить жильем несовершеннолетних детей и членов семьи.

Известно, что инициатором принятия закона, направленного на полноценную выплату алиментов, выступил президент страны Шавкат Мирзиёев.

По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, в настоящее время в стране объявлены в розыск сотни граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов и скрывающихся от исполнения судебных решений.

Большинство из них переезжают в Россию, Казахстан и другие государства, где становятся мигрантами.

Несколько ранее хоким города Ташкента Рахмонбек Усманов, вдохновленный идеями президента Шавката Мирзиёева «о преданности семье», в целях предупреждения разводов выступил с инициативой порочить перед общественностью разводящиеся пары посредством ТВ и других СМИ и таким образом сохранять семьи.

Судья из городского суда Ташкента, комментируя последнюю инициативу правительства, говорит, что не может не отметить примитивность государственного подхода.

«Из своей судебной практики я знаю, что главными причинами распада многих семей – разводов являются испытываемая ими нужда, экономические трудности. Поэтому для укрепления семьи правительство должно принять меры по выделению льготных кредитов, облегчить процесс получения образования молодежью», – говорит он.