Суд в Ташкенте по делу о госперевороте «Жатва» и информаторы поневоле…

Равшан Салаев и Шавкат Оллоёров не знали, что их используют как информаторов, а после отказа от сотрудничества получили угрозы от «Усмана Хакназарова» – об этом они рассказали в Ташгорсуде.

Накануне в Ташкентском городском суде допросили двух подсудимых – предпринимателей Равшана Салаева и Шавката Оллоёрова.

Наряду с журналистом Бобомуродом Абдуллаевым и блогером Хаётхоном Насретдиновым они обвиняются в «заговоре с целью захвата власти или свержения конституционного строя РУз» и находятся с осени 2017 года под арестом Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана (ныне – Служба государственной безопасности (СГБ).

Оба предпринимателя подозреваются в том, что являлись информаторами журналиста Абдуллаева. Последний признался в том, что на протяжении длительного времени, с 2003 года, в сотрудничестве с проживающим в Турции оппозиционером, лидером Народного движения Узбекистана (НДУ) Мухаммадом Салихом написал ряд статей под псевдонимом Усман Хакназаров.

Равшан Салаев

55-летний предприниматель из Хорезмской области Узбекистана, занимающийся текстильным бизнесом, Равшан Салаев, рассказал в суде, что не имел представления, что Абдуллаев использует его как информатора.

А после того как узнал, что Бобомурод поддерживает связь с Салихом, выгнал его из дома и больше не общался.

Затем, по словам Салаева, он получил угрозы от Салиха, который пообещал подослать «чеченцев или таджиков», если тот не будет содействовать журналисту.

Как он попал в поле зрения спецслужб Узбекистана, предприниматель снова объясняет ролью, которую сыграл оппозиционер Салих.

В одной из дискуссий в социальной сети Facebook Салаев поспорил с проживающей в Швеции активисткой из Узбекистана Дилобар Худойбердиевой, выступив на стороне власти в Ташкенте.

Эту дискуссию якобы заметил Салих и, признав в Салаеве источник Бобомурода, отметил его, таким образом, в своем компьютере, содержимое которого затем попадет в распоряжение СНБ Узбекистана будто бы в результате взлома.

Свои отношения с Бобомуродом предприниматель называет натянутыми. Журналист якобы постоянно просил у него денег, а после того как раскрылся как Усман Хакназаров, угрожал и следил за его родными.

Салаев заявил, что узнал о проекте «Жатва» в следственном изоляторе СНБ. Что он невиновен по статье 159 часть 4 – «Заговор с целью захвата власти и свержения конституционного строя РУз»). А его вина лишь в том, что был знаком с Абдуллаевым.

Шавкат Оллоёров

Еще один хорезмиец в уголовном деле «Жатва». 29 марта он рассказал в суде, что у не было причин не любить власть в Узбекистане.

Шавкат Оллоёров – член правящей Узбекской либерально-демократической партии (УзЛиДеП), продюсер телеканала «Манавият ва Маърифат», управляющий рестораном Palete в Ташкенте. Имеет семью, дом, дорогой автомобиль.

Он познакомился с Бобомуродом Абдуллаевым летом 2016 года. А завершил общение в сентябре 2017-го, когда якобы узнал, что журналист и Усман Хакназаров – это одно и то же лицо.

Оллоёров заявил, что не был информатором Абдуллаева, не знаком с Салихом и впервые увидел других подсудимых – Насретдинова и Салаева – в здании суда.

По его словам, он хотел помочь журналисту, который жаловался, что никто не берет его на работу из-за его сотрудничества с радио «Озодлик» и другими оппозиционными изданиями. Абдуллаев постоянно просил у него деньги.

О проекте «Жатва» Оллоёров якобы узнал на допросе в изоляторе СНБ и даже попросил объяснить, что значит «Жатва».

По словам Оллоёрова, он сблизился с Абдуллаевым осенью 2016 года, когда попросил журналиста помочь с написанием обращения на имя президента об освобождении братьев его жены – Шахруха и Фаруха Отахановых, отбывающих тюремный срок по статье о контрабанде религиозной литературы.

Но Абдуллаев затянул с текстом обращения в приемную президента на восемь месяцев.

Оллоёров также рассказал, что Абдуллаев передал ему благодарственное письмо президенту Шавкату Мирзиёеву, написанное Мухаммадом Салихом после освобождения его брата Мухаммада Бекжана.

Бизнесмен якобы должен был передать письмо одному из высокопоставленных гостей, посещающих его ресторан. Но, как сказал ресторатор, просьбу он не выполнил, за что Абдуллаев скоро разразился в его адрес угрозами.

Следующее заседание Ташгорсуда состоится 2 апреля в 11 часов.

На нем выступил последний фигурант дела – Хаётхон Насретдинов, после чего суд приступит к опросу свидетелей.