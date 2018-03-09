Суррогатная мать из Узбекистана: «Рожу ребенка и куплю квартиру»

Женщины в Узбекистане все чаще носят под сердцем чужих малышей. Ц-1 выяснил, по каким причинам они решаются стать суррогатной матерью и сколько за это платят.

В узбекистанском сегменте соцсетей – масса предложений от женщин, готовых выносить малыша бездетной паре.

Жительницы Узбекистана готовы рожать за скромное вознаграждение, они неприхотливы и надеются с помощью суррогатного материнства решить материальные проблемы.

Мужа пришлось уговаривать

29-летняя Надира Ш. из Ташкента растит своих двоих детей. Суррогатной матерью она решила стать, чтобы «сменить съемное жилье на собственное».

«У нас с мужем был бизнес: шили курпачи (узбекский национальный матрас. – Прим. Ц-1). Но пару лет назад партнер нас подвел и не доставил вовремя хлопок. Мы разорились, чтобы покрыть долги, пришлось продать квартиру», – говорит Надира.

Свои услуги она оценивает в 10 тысяч долларов США. И уже знает, что потратит деньги на покупку двухкомнатной квартиры.

Потенциальная суррогатная мать училась на медсестру и сможет контролировать свое состояние.

«Несколько месяцев уговаривала мужа разрешить мне стать суррогатной матерью, хотя мы живем в гражданском браке. Но выхода не было: у нас осталось много долгов после закрытия швейного предприятия», – рассказывает Надира.

Потенциальных заказчиков женщина ищет более полугода. По ее словам, многие пишут из Казахстана, России и даже Китая. В Пекине услуги суррогатной матери стоят минимум 30 тысяч долларов.

Но Надира не очень доверяет посредникам и предложениям из дальнего зарубежья. Сейчас она проходит обследование, а весной надеется забеременеть и родить ребенка для бездетной пары из Самарканда.

Потенциальных сурмам атакуют свахи

Другая потенциальная суррогатная мама – Шохида Т., она тоже из Ташкента. 33-летня женщина готова родить ребенка за восемь тысяч долларов. Деньги ей нужны на воспитание сына и поддержку умирающей от рака мамы.

«Моих заработков няни не хватает на покупку лекарств для мамы. Если я кому-то рожу ребенка, то смогла бы отправить маму в Индию на операцию», – делится женщина.

На работу сурматерью Шохиду вдохновил опыт подруги, которая уехала работать няней в Турцию и родила там ребенка родственникам семьи. В итоге за четырехкилограммового крепыша получила квартиру в Анталье.

У Шохиды пока таких предложений нет, но ее телефон обрывают свахи, которые сейчас ищут не только невест, но и потенциальных сурмам.

«Они предлагают мне родить за три тысячи долларов. Я отказываюсь. Если не получится родить в Узбекистане – уеду в Стамбул или Москву», – планирует потенциальная суррогатная мать.

Дети на экспорт

Мать-одиночка Лена Т., тоже жительница узбекской столицы, год назад родила сына для казахстанской пары. Во время беременности женщина не работала, посвящая все время своему здоровью.

«Они нашли меня по объявлению. На подсадку эмбрионов ездила в Шымкент. Сначала жила в Ташкенте, а последний триместр провела в Алматы. За работу я получила 15 тысяч долларов. Этой суммы мне хватило на ремонт в доме», – говорит женщина.

Лена планирует найти еще одну пару из Казахстана, так как они платят не только гонорар, но содержание – 300 долларов в месяц.

«В моем окружении многие знакомые рожали детей сестрам, и никто не считал это чем-то противоестественным. Я отношусь к вынашиванию детей, как к тяжелой работе с хорошим вознаграждением», – резюмирует она.

Цена вопроса

Опрошенные Ц-1 женщины, которые, давая объявления в соцсетях и Интернете, просили за свои услуги от 6 до 10 тысяч долларов, что намного ниже расценок соседнего Казахстана, не говоря уже о России, Европе или США.

Так, в США суррогатные матери просят минимум 30–45 тысяч долларов.

Пробелы в законодательстве

В России и Казахстане суррогатное материнство строго регламентировано: возраст сурмамы ограничен 35 годами, и у нее нет шансов оставить малыша себе.

В Узбекистане, напротив, больше прав у суррогатной матери. Согласно статье 207 Семейного кодекса Узбекистана, лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия суррогатной матери.

Впрочем, быстро развивающийся рынок суррогатного материнства требует специального закона, где будут расписаны механизмы защиты всех сторон.