Танцы и слезы: как прошел концерт Юлдуз Усмановой в Ташкенте

Юлдуз Усманова завершила двухнедельный «концертный марафон» в столице Узбекистана — с полными залами, охапками цветов и бомондом в первых рядах.

23 апреля в ташкентском Дворце искусств «Истиклол» (бывший Дворец дружбы народов) завершилась серия концертов народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой.

Певица давала ежедневные трехчасовые концерты с 9 апреля. Билеты на главное событие в узбекском шоу-бизнесе раскупили еще в начале марта. Большинству зрителей пришлось покупать билеты уже у спекулянтов.

Билеты у перекупщиков – от семи долларов

К шести часам прохладного субботнего вечера, 22 апреля, к главному концертному залу страны стали подтягиваться люди. Большую часть составляли женщины зрелого и пожилого возраста. В толпе мелькали мужчины в тюбетейках и маленькие дети с попкорном в руках. Невооруженным глазом было заметно, что многие из них – гости столицы.

Совершенно не смущаясь присутствия милиции, перекупщики открыто продавали билеты «на Юлдуз Усманову».

В кассе стоимость билетов варьировалась от 20 до 250 тысяч сумов (от 2,5 до 33 долларов по «черному курсу»). На руках за самые дешевые билеты просили в три раза больше. Но за несколько минут до начала концерта цены упали до 30 тысяч сумов. Через 15–20 минут после начала билеты продавались по номиналу и даже ниже себестоимости.

Поэтому концерт Юлдуз Усмановой начался с небольшим опозданием: зрители не успевали занять свои кресла в зале. Из-за отсутствия лифтов пожилые женщины долго добирались к самым дешевым местам на балконе. Кое-кто менялся местами, плакали маленькие дети – все это сопровождалось громким гулом.

Но, как только погас свет и певица выпорхнула на сцену в платье широкого кроя а-ля Пугачева, зал взревел от восторга. Она начала свой концерт символичной песней «Бахорим» («Моя весна») со словами о будущем в припеве. Приветствуя зрителей, пообещала несколько сюрпризов. Первым из них можно считать то, что концерт продлился четыре часа.

«Один в поле не воин»

На сцене, украшенной цветами, разместились дирижер с оркестром, музыканты и бэк-вокалисты. Для каждой мелодии у осветителей было заготовлено отдельное световое и лазерное шоу. Вторым сюрпризом стало исполнение новой программы «Эй, азиз инсон» (Эй, дорогой человек»). Юлдуз Усманова призналась, что поклонники просили исполнить старые хиты, но «пора двигаться вперед».

Вместе с примадонной на сцене блистали танцовщица Зарина Ахмедова и ансамбль «Бахор». Задорные танцевальные песни сменялись лирическими, от которых у зрительниц наворачивались слезы на глазах.

То и дело между рядами появлялись женщины в атласных платьях и платках, пускавшиеся в пляс. Но строгие смотрительницы за порядком отгоняли их к местам.

Юлдуз Усманова много общалась со зрителями, шутила, мешая узбекскую и русскую речь. Она каждый раз обращалась к Всевышнему, говоря о жизни и дружбе. «Один в поле не воин» – этой пословицей она завершила речь о семье, товариществе и фанатах.

Зрители живо реагировали на слова со сцены и поддерживали певицу аплодисментами и свистом. Больше других в этом преуспели зрители с балкона и партера. Именно здесь сидели гости из провинции, специально приехавшие в Ташкент на концерт. Первые ряды перед сценой были забиты приглашенными высокопоставленными гостями и почтенной столичной публикой с охапками цветов в руках.

Кадры «закрытой» темы и третий сюрприз

Под проникновенные мелодии «Эй, азиз инсон» на сцене появились кадры из фильма «Ты не сирота», описывающего Ташкент времен Великой Отечественной войны. Кинокартина рассказывает о семье Шамахмудовых, приютивших 14 детей разных национальностей во время войны.

В эпоху покойного ныне Ислама Каримова эта тема была закрытой, а памятник семье Шамахмудовых на площади у Дворца «Истиклол» демонтировали в 2008 году. По неофициальным данным, инициатива исходила от президента.

Зрители с одобрением встретили кадры из фильма, знакомого каждому взрослому узбекистанцу.

Затем последовала продолжительная пауза, во время которой зрителей развлекал известный юморист Шукурулло Исроилов.

Вторая часть концерта началась с зажигательных песен и плясок. Отдохнувшая и переодевшаяся Юлдуз Усманова в буквальном смысле бегала по сцене и пускалась в пляс под ритмы дойристов. Несмотря на это, дыхание у нее не сбивалось, и она продолжала петь вживую.

Прекрасно зная, что на концерт в тот день приехала внушительная делегация самаркандских поклонников, она спела песню на таджикском языке.

Затем примадонна собрала всех артистов на сцене и исполнила патриотическую песню на стихи народного поэта Узбекистана Абдуллы Орипова. Во время премьеры песни на большом экране транслировались кадры из жизни почившего в 2016 году литератора.

Занавес, но это не конец!

К концу третьего часа Юлдуз Усманова отыграла свой спектакль (именно так она называет концерт «Эй, азиз инсон»). Певица поблагодарила каждого артиста и отдельно – группу помощников.

Под энергичные танцы в национальном стиле попрощалась со всеми, тут же по-театральному подоспел занавес. Люди стали подниматься со своих мест, зазвонили телефоны, но девушки-смотрители замахали руками: мол, возвращайтесь на места – это не конец.

После короткой паузы Юлдуз Усманова вновь появилась на сцене, и концерт продолжился – певица решила побаловать гостей любимыми хитами.

Шел одиннадцатый час вечера, в фойе на диванах спали дети, рядом зевали бабушки. Но уйти с концертного зала никто не посмел. Не позволила бы сама Усманова. Она прямо со сцены командирским голосом усаживала пожилых женщин, пытавшихся выйти.

«Юлдуз Усмонова, сиз жуда зур»

Две недели, в течение которых Юлдуз Усманова давала сольный концерт, Ташкент только и говорил о народной артистке. Шоу «Юлдузхон» обсуждали на базарах и даже в Аппарате президента Узбекистана.

Во время одного из концертов огромный букет цветов Юлдуз Усмановой вручили от лица Шавката Мирзиёева. Сам президент на концерт не приехал. Зато своим присутствием певицу почтила посол Соединенных Штатов Америки Памела Спратлен.

На узбекском языке глава американской дипмиссии сказала: «Юлдуз Усмонова, сиз жуда зур» («Вы очень хороши»).

С этим мнением были согласны и зрители, прибывшие на концерт 22 апреля. Было видно, как поклонники творчества Юлдуз Усмановой соскучились по ее эмоциональным выступлениям. Певица также не скрывала, что истосковалась по большой сцене.

Несмотря на утомительный концертный марафон, длившийся две недели, Юлдуз Усманова полностью отдавалась «спектаклю», не прячась за танцорами и музыкантами. Сегодня можно однозначно констатировать: возвращение «узбекской примадонны» состоялось.