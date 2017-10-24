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    Собирать хлопок задарма… если на поле красовалась звезда?

    Юлдуз Усманова, Райхон Ганиева и другие звезды узбекской эстрады приехали на «сбор хлопка» в Ташобласти для примера другим гражданам.

    Певица Райхон Ганиева ежегодно позирует на хлопковом поле; фото: Instagram
    Певица Райхон Ганиева ежегодно позирует на хлопковом поле; фото: Instagram

    Группа артистов и звезд спорта Узбекистана минувшие выходные провела на хлопковых полях Ташкентской области. Акция проходила в рамках агитации к участию в нынешней хлопковой кампании.

    В ней приняли участие народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова, народный артист и заместитель министра культуры Озодбек Назарбеков и другие. Компанию звездным «сборщикам» хлопка составили участники их фан-клубов.

    Поклонники певицы Шахзоды собрали рекордное количество «белого золота» – более 50 кг. Исполнительница поделилась этим фактом на своей страничке в Instagram. А Юлдуз Усманова устроила импровизированный концерт под открытым небом.

    Этим флешмобом звезды призвали общественность хотя бы раз в сезон выйти на сбор хлопка, чтобы помочь государству и фермерам.

    Попытка не удалась

    Подобные вылазки звезд отечественного кино и эстрады на хлопковые поля происходят ежегодно. В разгар хлопкоуборочных кампаний они встречаются с фермерами, фотографируются на фоне белоснежных полей, имитируют сбор урожая и призывают соотечественников следовать их примеру.

    Организацией агитационных выездов звезд шоу-бизнеса занимается Министерство культуры и спорта.

    Но на публику их призывы мало подействовали. Пользователи социальных сетей обвинили артистов в лицемерии.

    «Поселфились полчаса на поле, еще два часа потратили на пиршество на грядке, а затем уехали домой. Долг они выполнили», – написал один из пользователей Facebook.

    Юлдуз Усманова и Шахзода; Instagram
    Юлдуз Усманова и Шахзода; Instagram

    Другие комментаторы вспомнили былые годы, когда им довелось участвовать в сборе урожая хлопка. Они отметили, что застолье для артистов ни в какое сравнение не идет с питанием рядовых вольнонаемных.

    «Сухая лепешка, вода, макароны – вот чем нас кормили», – посетовал другой пользователь.

    В одной из групп в Facebook иронично сымитировали то самое застолье артистов на свежем воздухе.

    Застолье на хлопковом поле; фото: Instagram
    Застолье на хлопковом поле; фото: Instagram

    В последнее время в Узбекистане участились акции с привлечением знаменитостей и спортсменов в уборке стратегически важного для республики урожая «белого золота».

    Власти страны стремятся разрушить стереотип о принудительном труде на хлопковых полях, а также поэтапно перейти к машинному сбору «белого золота» и повысить ставку сезонным рабочим.

    Однако к сбору хлопка, как и раньше, принудительно привлекают работников бюджетных и частных организацией, в частности – медиков и учителей.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекский хлопок, Экономика Узбекистана, Юлдуз Усманова
    Теги: Райхон Ганиева узбекский хлопок хлопок Шахзода Юлдуз Усманова
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