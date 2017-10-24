Собирать хлопок задарма… если на поле красовалась звезда?

Юлдуз Усманова, Райхон Ганиева и другие звезды узбекской эстрады приехали на «сбор хлопка» в Ташобласти для примера другим гражданам.

Группа артистов и звезд спорта Узбекистана минувшие выходные провела на хлопковых полях Ташкентской области. Акция проходила в рамках агитации к участию в нынешней хлопковой кампании.

В ней приняли участие народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова, народный артист и заместитель министра культуры Озодбек Назарбеков и другие. Компанию звездным «сборщикам» хлопка составили участники их фан-клубов.

Поклонники певицы Шахзоды собрали рекордное количество «белого золота» – более 50 кг. Исполнительница поделилась этим фактом на своей страничке в Instagram. А Юлдуз Усманова устроила импровизированный концерт под открытым небом.

Этим флешмобом звезды призвали общественность хотя бы раз в сезон выйти на сбор хлопка, чтобы помочь государству и фермерам.

Попытка не удалась

Подобные вылазки звезд отечественного кино и эстрады на хлопковые поля происходят ежегодно. В разгар хлопкоуборочных кампаний они встречаются с фермерами, фотографируются на фоне белоснежных полей, имитируют сбор урожая и призывают соотечественников следовать их примеру.

Организацией агитационных выездов звезд шоу-бизнеса занимается Министерство культуры и спорта.

Но на публику их призывы мало подействовали. Пользователи социальных сетей обвинили артистов в лицемерии.

«Поселфились полчаса на поле, еще два часа потратили на пиршество на грядке, а затем уехали домой. Долг они выполнили», – написал один из пользователей Facebook.

Другие комментаторы вспомнили былые годы, когда им довелось участвовать в сборе урожая хлопка. Они отметили, что застолье для артистов ни в какое сравнение не идет с питанием рядовых вольнонаемных.

«Сухая лепешка, вода, макароны – вот чем нас кормили», – посетовал другой пользователь.

В одной из групп в Facebook иронично сымитировали то самое застолье артистов на свежем воздухе.

В последнее время в Узбекистане участились акции с привлечением знаменитостей и спортсменов в уборке стратегически важного для республики урожая «белого золота».

Власти страны стремятся разрушить стереотип о принудительном труде на хлопковых полях, а также поэтапно перейти к машинному сбору «белого золота» и повысить ставку сезонным рабочим.

Однако к сбору хлопка, как и раньше, принудительно привлекают работников бюджетных и частных организацией, в частности – медиков и учителей.