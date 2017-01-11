Юлдуз Усманова даст сольный концерт в Узбекистане

С 11 по 23 апреля во Дворце «Истиклол» (бывший «Дружбы народов») в Ташкенте состоится концерт «Эй азиз инсон» («О, дорогой человек») певицы Юлдуз Усмановой.

Юлдуз Усманова – снова № 1?

После получения «вольной» от президента Шавката Мирзиёева 53-летняя примадонна узбекской эстрады активно занялась карьерой.

Усманова принимает участие во всевозможных шоу на телевидении, презентует новые альбомы, не забывая выступать на свадьбах.

Первого сольного концерта после реабилитации карьеры ей пришлось ждать полгода. 11 апреля, как уточняет shownews.uz, певица даст первый концерт во Дворце искусств «Истиклол».

Шоу-программа «Эй азиз инсон» продлится вплоть до 23 апреля.

В редакции Ц-1 решили выяснить, остается ли Юлдуз Усманова певицей № 1 для соотечественников. Оказалось, что фанаты исполнительницы постарели вместе с ней.

У каждого времени – свои герои

Юлдуз Усманова была невероятно популярной на рубеже тысячелетий. Ее композиции звучали с радиоприемников во всех уголках Узбекистана. Выступая на других тюркских языках, она снискала славу по всей Центральной Азии.

Но период «забвения» в Узбекистане привел к тому, что выросло поколение, не знакомое близко с творчеством Юлдуз Усмановой, включая других мэтров, как Шерали Джураев или Батыр Закиров.

«Я помню свадьбы из своего детства. На них звучали песни Юлдуз Усмановой, группы «Ялла», Шерали Джураева, Севары Назархан. Сейчас на свадьбах танцуют под группу «Божалар», а мои сверстники чаще слушают Наргиз Закирову, Лолу, реже – Шахзоду и Райхон, – говорит 22-летняя студентка Дильбар. – Хотя определенный интерес к Юлдуз Усмановой есть. Наверное, это связано с ее возвращением».

Взрослое поколение затрагивает проблему преемственности на узбекской эстраде. По мнению 40-летнего Батыра, нынешние звезды без компьютерной обработки не смогли бы добиться успеха в 90-е.

«В эпоху моей молодости мы слушали Тахира Садыкова, Руслана Шарипова, Кумуш Раззакову, Юлдуз Усманову из местных. То были настоящие таланты, а сейчас – сплошь подражатели. Конечно, с появлением современной техники качество звука улучшилось, но живое исполнение умерло. Вживую сейчас спеть смогут лишь Юлдуз Усманова, Севара Назархан, Шерали Джураев и еще несколько артистов», – считает он.

Творчество Юлдуз Усмановой все еще любимо местной публикой, в меньшей степени – молодежной. У узбекистанцев неоднозначное отношение к певице, но все грехи ей прощают за волшебный голос и талант.