Ташкент и Самарканд свяжет платная дорога

Консорциум турецких компаний Cengiz – Kolin – Kalyon примет участие в строительстве первой платной дороги в Узбекистане, которая к 2020 году свяжет Ташкент и Самарканд, 12 сентября сообщает пресс-служба Государственного комитета по инвестициям РУз.

Обсуждение проекта 8 сентября состоялось в Государственном комитете по инвестициям РУз. Турецкие строители заверили, что проект платной дороги позволит преодолевать расстояние между двумя крупнейшими городами страны за два часа.

Дорога будет проходить вдали от населенных пунктов, пастбищ и сельхозугодий.

Партнером турецкого консорциума станет Государственный комитет РУз по автомобильным дорогам.