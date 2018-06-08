В Ташкенте все районные хокимы лишились должностей

Все районные хокимы Ташкента перешли в статус «исполняющих обязанности». Если в течение трех месяцев чиновники не покажут результат в благоустройстве и строительстве инфраструктуры, они окончательно лишатся руководящих постов.

Как пишут «Новости Узбекистана», новоиспеченный глава администрации Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 6 июня заставил всех районных хокимов уволиться по собственному желанию, после чего – написать заявления о приеме на работу в должности исполняющих обязанности глав районов.

Разносу в городском хокимияте предшествовала критика президента в адрес хокимов, которые, по его мнению, плохо пополняют государственную казну налогами.