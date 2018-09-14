Ташкентская история: он ее бил-бил – в конце концов убил…

Эльмире Мусаходжаевой из Ташкента было 37 лет, когда ее зарезал муж. До этого он уже нападал с ножом, а избиениям не было числа, но защитить женщину никто не смог, включая милицию…

Трагедия в семье Мусаходжаевых из Ташкента случилась 12 декабря 2017 года.

В тот день, рассказывает Ц-1 64-летняя пенсионерка Равиля Мусаходжаева, не стало ее дочери Эльмиры, а двое внуков остались без матери, да и без отца.

Муж Эльмиры – Андрей Нурматов нашел ее в квартире друзей, где она пряталась от него с 10 декабря, и напал с ножом. Затем он выволок истекающую кровью жену из квартиры на улицу и бросил у арыка, там же оставил и орудие преступления – кухонный нож.

Эльмира умерла от потери крови, «скорая помощь» тоже оказалась не на высоте: ехала на срочный вызов 40 минут вместо положенных 15.

Мать жертвы говорит, что преступление можно было предотвратить. За день до убийства, по словам Равили, ее дочь, вся в синяках, забежала домой: ей нужен был паспорт, так как она хотела написать заявление на мужа в милицию.

Но в тот день из милиции к Мусаходжаевым никто не приехал, поэтому неизвестно, успела ли Эльмира обратиться туда за помощью.

Рассказывая это, пожилая женщина машет рукой, говоря о безнадежности и бессмысленности обращений за помощью к правоохранительным органам. Эльмира старалась не выносить сор из избы, но ее мать многократно обращалась к участковому и в районную милицию с жалобами на зятя, но в ответ получала отписки.

«Ему все сходило с рук. Мы его не пускали в дом, а он – в окно (на третьем этаже. – Прим. Ц-1). Его не останавливало ничто, – говорит Равиля. – Дело в том, что он был осведомителем у оперативников Яшнабадского района».

Когда в 2015 году Андрей ударил Эльмиру ножом в спину, отправив ее на долгое время в больницу, он был осужден на два года и два месяца лишения свободы, но уже в 2016-м оказался на свободе, вернувшись к терроризированию своей жены.

За убийство Эльмиры Мусаходжаевой Андрей Нурматов в мае этого года был приговорен к девяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима по статье 104, часть 3, пункт «д» («Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего»).

Осужденный подал на апелляцию, но Ташгорсуд оставил в силе решение Яшнабадского райсуда, а судья сказал Нурматову, что приговор должен был быть жестче, учитывая обстоятельства дела и его «послужной список».

На суде Андрей, по словам матери убитой, вел себя вызывающе: нагло, по-геройски, в нем не было ни капли раскаяния, а убеждение, что и убийство жены ему сойдет с рук.

Работа правоохранительных органов Узбекистана, в большинстве своем не считающих домашнее насилие достаточным преступлением для принятия жестких мер, очевидно, вселила в Андрея такую уверенность.

Пенсионерка Равиля Мусаходжаева теперь единственная, кто несет ответственность за двух оставшихся у погибшей Эльмиры детей – сына Ильдара и дочь Аделину…