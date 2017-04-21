Ташкентские гаражи заменят бесплатными парковками

Хокимият столицы Узбекистана вынес на общественное обсуждение проект сноса частных гаражей до 2020 года – в трех районах уже начали демонтаж.

Водители Ташкента активно обсуждают инициативу городской администрации о сносе гаражей и строительстве на их месте многоуровневых парковок.

В Ташкенте – 420 тысяч машин

Соответствующий проект постановления опубликован на узбекском языке 14 апреля на сайте обсуждения нормативно-правовых актов.

Многоуровневые парковки и открытые стоянки появятся в столице до конца 2020 года в рамках программы «Современная махалля».

Авторы документа отмечают рост количества автомобилей в Ташкенте. За более чем два года цифра выросла на 19%. По данным городского управления внутренних дел, в столице зарегистрировано свыше 420 тысяч автотранспортных средств.

Имеющиеся гаражи и гаражные хозяйства рассчитаны на хранение лишь 36 тысяч автомобилей. Большинство автовладельцев паркуют машины во дворах домов, преграждая путь бригадам экстренных служб и занимая детские площадки.

Гаражи установлены беспорядочно. Сооружения не отвечают нормам пожарной безопасности. Возле них часто появляются стихийные свалки, отмечается в документе.

Уже создаются специальные группы, которые займутся разъяснительной работой среди местных жителей.

Вместо гаражей – бесплатные парковки

В Ташкенте гаражи занимают до 95 гектаров земли. На их месте появятся многоуровневые парковки и открытые автостоянки. На месте гаражей внутри кварталов будут построены преимущественно открытые автостоянки.

Они представляют собой огороженную невысоким забором-сеткой неохраняемую территорию. Места на стоянке будут бесплатными.

Никаких привилегий для владельцев сносимых гаражей вроде забронированного места на парковке хокимият не предусмотрел.

Многоуровневые платные парковки появятся на месте гаражных хозяйств, а также у торгово-развлекательных центров. Их планируется построить за счет предпринимателей. Стоимость часа стоянки в хокимияте пока не называют. В среднем, парковки такого типа берут три тысячи сумов (40 центов по черному курсу») за час.

Постановление хокимията предполагает поэтапный снос всех гаражей до 2020 года. Несмотря на то что постановление находится на стадии обсуждения, в ряде районов уже приступили к сносу гаражей.

В администрациях Юнусабадского, Чиланзарского, Мирзо-Улугбекского, Яккасарайского районов предупредили владельцев о сносе их гаражей в трехдневный срок. Хотя по букве закона изъятие земельного участка, производственного или иного строения законно при уведомлении владельца не позднее, чем за шесть месяцев.

Диалога с народом нет

В социальных сетях мнения разделились. Одни выступают за демонтаж гаражей и строительство автостоянок.

Другие сомневаются в появлении бесплатных паркингов и высказываются против сноса гаражей. Представители городского и районных хокимиятов не участвуют в диалоге с народом.

Автовладельцы вспоминают незаконную акцию по демонтажу гаражей в 2013 году. Тогда решение хокима Рахмонбека Усманова опротестовала Ташкентская прокуратура «в связи с многочисленными нарушениями при сносе гаражей». Тем не менее подавляющее большинство строений было снесено.

Хокимият рапортовал о появлении современных открытых автостоянок. Однако платные паркинги появились далеко не везде: инвесторов не хватило на все столичные районы.

Лишенные гаражей, автовладельцы стали использовать дворы многоквартирных домов для парковки машин. Первыми «жертвами» водителей стали детские площадки — автовладельцы забетонировали их, превратив в автостоянки.

Вот и сейчас на жалобы и вопросы владельцев гаражей в хокимияте предпочитают не отвечать. Пользователи в социальных сетях обвиняют городские власти в поспешности.

Многие опасаются, что останутся и без гаражей, и без новых автостоянок.

Можно обжаловать и получить компенсацию

Согласно постановлению правительства о порядке возмещения убытков в связи с изъятием земельных участков, собственники гаражей могут обжаловать решение хокимията в суде.

Кроме того, граждане вправе рассчитывать на денежную компенсацию в случае, если гараж не является самовольной постройкой.

Чтобы разместить все 420 тысяч машин в специализированных местах, потребуется строительство 840 многоуровневых парковок на 500 машин.

В 2016 году в Главном управлении архитектуры и строительства Ташкента заявляли о планах возвести 20 многоэтажных гаражей.

Очевидно, что обеспечить каждого автовладельца машино-местом у городских властей не получится. Тем не менее хоким Ташкента Рахмонбек Усманов полон решимости довести до конца дело, начатое им в 2013 году.