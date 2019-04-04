Ташкентский инвестор после откровений в СМИ готовится к информационной травле

Мирзо-Улугбекский хокимият Ташкента готовит информационную кампанию против частного застройщика Мухаммадбабура Ходжаева, чтобы по суду забраковать и снести построенные им дома.

Как сообщил предприниматель Ц-1, 2 апреля несколько лиц провели видеосъемки на территории отдельных домов, построенных Ходжаевым с 2017 по 2018 год и уже заселенных жильцами.

Сам Ходжаев называет их фальсификаторами и провокаторами. По словам бизнесмена, они снимали сюжет о несоответствии строений градостроительным нормам, а интервью от имени жильцов давали подставные лица, не проживающие на территории махалли «Авайхон».

Среди интервьюируемых Мухаммадбабур узнал работников местного махаллинского комитета и районного хокимията, с которыми неоднократно встречался лично.

Руководил съемочным процессом заместитель хокима Мирзо-Улугбекского района по строительству Абдулазиз Абдулхаков.

«Я спросил у них, что они снимают и зачем. Они ответили, что готовится сюжет о том, что мы неправильно строим дома. Абдулхаков пояснил, что была «команда сверху» снять именно в таком ракурсе», – говорит бизнесмен.

Однако сами «незваные гости» отказались прокомментировать случившееся на камеру мобильного телефона, когда об этом их попросил Ходжаев, и поспешили ретироваться.

Бизнесмен проследовал за машиной замхокима, который довез подставных жильцов до здания махалли «Авайхон», но получить хоть какое-то пояснение на свою камеру так и не смог.

Непостоянство властей

С информационной травлей предприниматель сталкивается не впервой. В ноябре 2018 года в эфир телеканала «Узбекистон 24» вышел сюжет о сносе домов, построенных на средства Ходжаева.

На объекты повесили ярлык незаконной постройки и назвали их некачественными. По мнению авторов сюжета, это привело даже к гибели людей.

Все это вынудило бизнесмена провести свой личный опрос, который он записал на камеру.

За несколько месяцев до этого, рассказывает Ходжаев, ситуация была совершенно иная.

«В июле прошлого года хоким Ташкента (Джахонгир Артыкходжаев. – Прим. Ц-1) купил у меня 46 таких домов для малообеспеченных семей. Тогда меня хвалили. И хоким, и тот же телеканал называли мои дома образцовыми», – вспоминает бизнесмен.

Однако в ноябре по указанию премьер-министра РУз Абдуллы Арипова без суда и законного основания несколько недостроенных объектов было снесено. Это побудило предпринимателя обратиться в СМИ в надежде, что огласка происходящего как-то повлияет на намерение властей.

Вопреки ожиданиям Ходжаева, власти начали свою информационную кампанию против него, используя для этого подконтрольные себе СМИ.

Информационная война не утихает

Эта борьба не прекращается по сей день. Судебные тяжбы, грозящие сносом еще нескольких объектов, построенных Ходжаевым, и лишением порядка 600 человек собственного жилья, вынудили предпринимателя вновь обратиться в СМИ.

Откровения инвестора о том, как ведется строительный бизнес в Ташкенте, в конце марта были опубликованы Ц-1 и рядом других СМИ.

2 апреля о проблемах Ходжаева в статье, посвященной теме сноса домов в Ташкенте, ставшего причиной выселения из своих квартир порядка 10 тысяч человек, рассказала TheGuardian.

Бизнесмен заявил британским журналистам, что местных чиновников не устраивают низкие цены, а также то, что он выдает квартиры нуждающимся семьям бесплатно. По словам предпринимателя, они просто хотят избавиться от конкурента.

Очевидно, все это и побудило городские власти вновь прибегнуть к помощи подконтрольных СМИ и задействовать при этом подставных лиц.

О чем не скажут подконтрольные СМИ?

Однако вряд ли в готовящихся таким образом публикациях и телевизионных сюжетах будет сказано об абсурдности претензий хокимията, участвующего в возведении каждого объекта в городе практически на всех его этапах.

Администрация утверждает место под строительство, выдает разрешение на него, ее сотрудники с непосредственным участием заместителя хокима входят в состав комиссии по приемке готового объекта.

При этом отсутствие лишь одной подписи во всех этих документах не позволит сдать объект в принципе.

По мнению международного эксперта и правозащитника Шухрата Ганиева, вся эта ситуация является классическим примером коррумпированности института исполнительной власти в Узбекистане, и в частности в Ташкенте.

Отсутствие правовой ответственности исполнительных чиновников перед законом – лишь одна проблема местных властей из множества существующих.

«Эта безнаказанность исполнительной власти в лице хокимов и замхокимов, которые сегодня могут разрешить, а завтра свое же разрешение отозвать, говорит об актуальности реформирования системы судебной и правовой защиты каждого гражданина Узбекистана», – комментирует ситуацию Ганиев.

Вседозволенность чиновников показывает, насколько остро сегодня стоит вопрос реальной независимости судебной власти от исполнительной.