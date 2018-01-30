Татьяна Каримова рассказывает о жизни с Исламом Каримовым

В преддверии 80-летнего юбилея покойного президента Узбекистана Ислама Каримова его вдова опубликовала их свадебное фото, а внук попросил убежище в Великобритании.

Вдова первого президента Узбекистана Ислама Каримова Татьяна Каримова в честь юбилея мужа, которому сегодня исполнилось бы 80 лет, дала интервью о его жизни и деятельности.

Беседы с Каримовой удостоился фонд имени ее мужа, во время которой она постаралась представить своего супруга, одного из самых одиозных диктаторов мира, волевым, целеустремленным и справедливым лидером.

Встреча

По словам Татьяны Акбаровны, с будущим мужем она познакомилась во время учебы в Самарканде.

«Наше знакомство с Исламом Абдуганиевичем состоялось в 1970 году в Самарканде, когда я училась на последнем курсе инженерно-технологического факультета. Первая наша встреча произошла в доме его старшего брата Ибода Ганиевича, супруга которого – Хайринисо Султановна – приходилась мне двоюродной сестрой. Я жила в общежитии и часто после занятий заходила к ним в гости», – вспоминает вдова президента.

Вскоре, по словам Татьяны Акбаровны, Каримов пришел к ней в общежитие и во время прогулки в парке сделал неожиданное предложение выйти за него замуж.

«…Вдруг Ислам Абдуганиевич остановился и спросил: «Ты выйдешь за меня замуж?» Это стало полной неожиданностью для меня. Не знаю, как объяснить: было такое состояние, когда ум еще не успел осознать, оценить, а душа и сердце уже ответили «да».

«Как Амир Тимур…»

Татьяна Акбаровна рассказывает, что ее муж происходил из простой семьи, которая переживала все трудности послевоенного времени, но амбиции ее будущего супруга проявились уже в школе.

Одна из одноклассниц Каримова вспоминает, что во время сбора фруктов всех школьников спросили, кем они хотят стать, и юный Ислам ответил: «Хочу стать, как Амир Тимур» (средневековый завоеватель и правитель Самарканда).

После брака, как рассказывает далее Каримова, они жили скромно в двухкомнатной квартире, и ее супруг старался всю работу по дому выполнять сам, включая ремонт. Эту черту он сохранил, по ее словам, даже в бытность президентом: мог сам повесить картину или сделать перестановку мебели.

Каким он был человеком? По словам Каримовой, он был строгим, но справедливым, требовательным к себе и другим, а еще – аскетичным, неприхотливым.

При этом любил дарить цветы, подарки и делать приятное для членов семьи…

Дети — это Лола

На вопрос, каким Ислам Каримов был отцом и дедом, Татьяна отвечает уклончиво. Она упоминает только Лолу – младшую дочь, но не говорит ни слова о старшей дочери Гульнаре, а также не называет ни одного из внуков по имени.

«Когда младшая дочь Лола была маленькой, выходил с ней на улицу, чтобы проложить первый санный след и обязательно слепить снеговика. Осенью собирали листья и делали гербарии, которые сохранились до сих пор, катались по воскресеньям вместе на велосипедах по территории дачи», – рассказывает вдова президента.

Позднее, по ее словам, «Ислам Абдуганиевич с таким же огромным удовольствием гулял с внуками по территории дачи и также учил их плавать, ездить на велосипеде и видеть прекрасное в окружающей природе».

Старшая дочь четы Каримовых Гульнара с февраля 2014 года находится под арестом в Ташкенте по обвинению в крупных экономических преступлениях и хищении около 2 млрд долларов.

Внук — беженец

Как раз в день опубликования интервью с президентской вдовой Узбекская служба Би-би-си сообщила, что сын Гульнары Ислам Каримов-младший попросил убежище в Великобритании.

Он также сказал, что произошло некое крупное событие, связанное с его матерью, но пока оно держится в строжайшем секрете.

«Но до меня дошли сообщения, что об этом объявят. Это уму непостижимо. Человек, находящийся в здравом уме, даже представить себе этого не может», – то ли от незнания, то ли по другим причинам туманно выразился внук бывшего лидера страны.

Растерзали и разворовали страну

Правление президента Ислама Каримова с 1989 по 2016 год отбросило страну в подвалы всех мировых рейтингов и ославило ее подавлением любой формы свободы, коррупцией, пытками и рабским трудом.

Миллионы узбекистанцев из-за развала, царящего в экономике страны, вынуждены выезжать на заработки в другие страны, прежде всего в Россию.

Самым же кровавым деянием Ислама Каримова стал расстрел митинга в Андижане 13 мая 2005 года. Жертвами того расстрела стали сотни людей. Затем сотни были брошены в тюрьмы за участие в андижанском протесте.

По поводу скромности и аскетизма Каримова лучше всего скажут его дети и внуки, не знающие меры в роскоши.

Даже спустя почти четыре года после заключения Гульнары ее сын Ислам Каримов-младший продолжает вести роскошный образ жизни.

По данным Би-би-си, внук первого президента живет в роскошном лондонском отеле 45 Park lane, ночь в котором обойдется минимум в 700 фунтов, а из окон открывается впечатляющий вид на Гайд-парк.