Театры Узбекистана ждут обещанных президентом денег

В Узбекистане на поддержку 37 театров страны выделяется 10 млн долларов, помощь нужная: большинство из них, включая столичные, находятся в кризисе.

На встрече с представителями интеллигенции 3 августа 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пообещал выделить 81 млрд сумов (почти 10 млн долларов по «черному курсу») 37 театрам Узбекистана, пишет пресс-служба главы государства.

В среднем каждый театр получит по 270 тысяч долларов на повышение качества спектаклей.

В сообщении сказано, что Мирзиёев сетует на отсутствие критического духа и низкий уровень качества спектаклей.

По мнению главы государства, «творческие организации отстают от требований времени, в их деятельности все сильнее наблюдаются кампанейщина, работа на показуху, инертность и безразличие».

Иначе быть не может, учитывая те средства, которые бюджет страны тратит на культуру и искусство.

Ц-1 опросил несколько артистов театров Ташкента и выяснил, что месячная зарплата актера составляет в среднем 100–150 долларов США.

Служители Мельпомены вынуждены подрабатывать на свадьбах, корпоративах и сниматься в рекламе, порой пропуская собственные спектакли.

«Было бы здорово, если бы эти деньги действительно дошли до нас», – рассказала ведущая актриса одного из ташкентских театров.

До 2013 года старшая дочь прежнего президента страны Ислама Каримова – Гульнара Каримова, руководитель фонда «Форум культуры и искусства Узбекистана», поддерживала отечественные театры.

Ее форум, по словам собеседника Ц-1, проводил мастер-классы с участием зарубежных специалистов, а также оказывал финансовую помощь молодым талантам.

С закрытием фонда отечественные театры остались без поддержки, как следствие – упало качество спектаклей и посещаемость.

К примеру, на пятничный спектакль в Молодежный театр Узбекистана (бывший Театр юного зрителя в Ташкенте) распродается максимум 20–30 процентов билетов.

Хорошо зритель ходит только в Академический русский драматический театр Узбекистана и единственный частный театр имени Марка Вайля «Ильхом», которые пользуются помощью доноров.

На встрече с интеллигенцией президент заявил, что намерен добиться возрождения театров как культурно-нравственных ориентиров для молодежи.

Он раскритиковал представителей культуры, которые стремятся превратить отрасль в бизнес.

Критике подверглись художественные советы, которые пропускают фильмы, произведения, спектакли и концерты, лишенные актуальности и творческой мысли.

Как чиновники от Министерства культуры отреагируют на эти слова главы государства, неизвестно.

Как минимум, это может обернуться дополнительной бюрократией либо ужесточением цензуры в худсоветах.