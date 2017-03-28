Топ-10 острых вопросов о видеокамерах на дорогах Ташкента

У водителей столицы Узбекистана за две недели работы камер видеофиксации нарушений накопилось немало вопросов – Ц-1 нашел ответы на самые актуальные из них.

Дорожные камеры на 115 перекрестках Ташкента, появившиеся 15 марта, фиксируют три вида нарушений правил дорожного движения: проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости, заезд на стоп-линию.

С 17-го по 23 марта в Единый процессинговый центр Управления по безопасности дорожного движения (УБДД) поступила информация о более 29 тысячах нарушений, причем в первый день работы камер было зафиксировано восемь тысяч нарушений.

Водители сейчас боятся камер больше, чем гаишников. В техникой нельзя договориться, ей неведомо сочувствие и жалость. Но даже безотказная техника дает сбой, в чем за последнюю неделю убедились десятки автовладельцев. В социальных сетях жалуются, что «письма счастья», как стали называть квитанции со штрафами, приходят и тем, кто утверждает, что ничего не нарушал.

Вопросы, связанные с работой камер видеофиксации, в итоге больно бьют по карманам автомобилистов, поэтому тема активно обсуждается в соцсетях. Мы попытались ответить на самые острые из них.

1. Ошибка системы

Автоматизированные системы фиксации нарушений на дорогах работают по четко спрограммированному алгоритму. Камеры «ведут» нарушителя, превысившего скорость, на расстоянии нескольких десятков метров, но, если автомобиль скрывается из вида, скажем, прячется за автобусом, нарушение может быть не зафиксировано. Или достанется соседнему автомобилю с похожим номерным знаком.

Кроме того, известны и случаи, когда «письма счастья» приходят автомобилистам, которые в момент нарушения находились в другом месте.

В этих случаях необходимо позвонить в Центральную диспетчерскую службу и объяснить ситуацию. Если диспетчер не поможет, придется обратиться с заявлением в Госавтоинспекцию, а уже потом в административный суд.

2. Высокие штрафы

Некоторые автолюбители возмущаются тем, что наезд на стоп-линию приравнивается к проезду на запрещающий сигнал светофора, за что предусмотрен штраф в размере двух минимальных размеров заработной платы (299 550 сумов, или 40 долларов по черному курсу). Они указывают на статью 128 АК РУз, регулирующую наказание за наезд на пешеходный переход и несоблюдение разметки со штрафом 0,5 от МРЗП, то есть в четыре раза меньше, около 10 долларов.

Но четвертая часть статьи 128 АК РУз гласит, что транспортное средство обязано остановиться на запрещающий сигнал светофора или регулировщика. Остановка допускается перед стоп-линией, дополняется в правительственном постановлении «Об утверждении правил дорожного движения».

Нарушение этого правила влечет наложение штрафа в размере двух МРЗП. Следовательно, наезд за стоп-линию классифицируется как проезд на красный свет, поэтому и штраф – высокий.

3. Нечеткая разметка

Автолюбители также поднимают вопрос нечетко просматриваемой разметки на дорогах. Они интересуются и спорят, является ли нарушением наезд на стоп-линию, если она вообще не видна на асфальте. И фиксируют ли камеры такие нарушения.

При отсутствии разметки водитель, согласно упомянутому выше документу, должен остановиться перед перекрестком или же светофором, не создавая помех пешеходам.

Представитель ГУВД (анонимно) объяснил Ц-1, что камеры установлены только на тех перекрестках, где дорожная разметка хорошо видна.

4. Проезд перекрестка на желтый цвет

В «докамерную» эпоху водители Ташкента часто пренебрегали желтым сигналом светофора. Часто трогались с места, не дожидаясь зеленого и проскакивали перекрестки на желтый. Теперь эта привычка может дорого обойтись.

Пересечение стоп-линии на желтый сигнал светофора камеры классифицируют как проезд на красный свет.

5. Бампер за стоп-линией

Камеры фиксируют пересечение стоп-линии не передними колесами, а бампером автомобиля. Некоторые автомобилисты страхуются и останавливаются в двух-трех метрах от разметки. Эти опасения небезосновательны. В странах, где камеры фиксации нарушений ПДД функционируют не первый год, были прецеденты, когда автоматизированная система выписывала штраф даже за тень, отброшенную на стоп-линию.

6. Проехал на зеленый, но не завершил маневр

Если автомобилист проехал стоп-линию на разрешающий сигнал светофора, но не успел завершить маневр, например, из-за встречного потока машин или пробки, автоматизированная система не считает это нарушением.

7. Когда в дело вступил регулировщик

Представитель ГУВД заявил Ц-1, что камеры фиксации нарушений на дорогах автоматически отключаются при выключении светофора либо при режиме мигающего желтого сигнала. Следовательно, «письма счастья» автолюбителям приходить не будут.

8. Почему нет таймера на светофорах

В условиях ужесточившегося контроля над проездом перекрестков водители заговорили о необходимости установки современных светофоров с таймером. Чтобы водитель мог видеть, сколько у него есть времени для пересечения перекрестка.

Однако в ГУВД уверены, что подобные светофоры, успешно эксплуатируемые в десятках стран, вызывают аварии на перекрестках. Дескать, водители пытаются в последние секунды проскочить на зеленый цвет, нарушая скоростной лимит и создавая аварийные ситуации.

9. Пробки и аварийные ситуации

Одни водители стали резко тормозить перед перекрестками, опасаясь совершить нарушение, другие останавливаются в нескольких метрах от стоп-линии, большинство трогается, пока не загорится зеленый. В итоге скорость проезда перекрестков, оборудованных камерами, значительно снизилась, пробки стали длиннее, аварийных ситуаций больше.

Кстати, ПДД допускают проезд перекрестка на желтый сигнал светофора, если экстренное торможение может спровоцировать аварийную ситуацию. Но камеры зафиксируют нарушение как наезд на стоп-линию. Опротестовать штраф можно, запросив в Госавтоинспекции видеозапись маневра.

10. За рулем – не владелец авто

Конверты со штрафными квитанциями приходят по адресу прописки владельца автомобиля. То есть в случае, если транспортным средством управляли до доверенности, «письмо счастья» придет его собственнику, а не водителю.

Владелец авто может избежать штрафа, только если сумеет доказать, что находился в момент фиксации нарушения в другом месте. Возможно, доказывать придется в суде, предъявлять свидетелей.

Что еще важно знать

Камеры ведут фото и видеосъемку до и после перекрестка. Одновременно устройства мониторят десятки движущихся автомобилей и «отсеивают» из потока машин нарушителей.

В базе данных ГУВД хранятся фото и видеоматериалы со всех 115 перекрестков Ташкента. В случае возникновения спорных аварийных ситуаций на этих участках дороги можно потребовать записи камер с конкретного перекрестка.

«Письма счастья» доставляются адресату в течение нескольких дней после нарушения. На оплату штрафа отводится 60 дней, по истечении которых, в случае неуплаты, автомобиль доставляется на штрафстоянку.