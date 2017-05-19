Топ-10 запретов в Узбекистане из-за угрозы терроризма

Стало известно, почему в метро в Ташкенте нет Интернета: из-за профилактики терроризма. Как и ограничение столичной прописки, низко стриженные кусты и другое…

Террористическая активность мешает запуску сети Wi-Fi в ташкентском метрополитене, заявили 17 мая в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана (Мининфоком).

Далеко не впервые ограничения и запреты в стране объясняют борьбой с терроризмом. Приводим несколько ярких примеров.

1. Интернета в ташкентском метро пока не будет

Исполняющий обязанности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов в ходе заседания международного пресс-клуба заявил, что начало переговоров по внедрению беспроводной интернет-связи в столичной подземке каждый раз совпадают с терактами в Европе.

«И сразу остро встает вопрос безопасности граждан, поскольку взрывные устройства приводят в действие дистанционно посредством мобильного телефона. Но это не означает, что у нас никогда не будет связи в метро», – заверил он.

В ташкентских городских автобусах при этом с начала года стали устанавливать Wi-Fi-сети. Хотя при входе в наземный городской транспорт, в отличие от подземного, нет двойной проверки содержимого сумок пассажиров.

Планируется обеспечить Интернетом остановки городского транспорта.

2. Ограничение на прописку в столице

Ташкент все еще остается закрытым городом для подавляющего большинства жителей Узбекистана.

Получить столичную регистрацию могут лишь спортсмены, силовики, чиновники, а также их ближайшие родственники.

В ближайшие месяцы возможность стать жителем столицы появится у выходцев из провинции при покупке жилья в новостройке стоимостью от 40 тысяч долларов США.

Жесткие ограничения на прописку в Ташкенте были введены после серии терактов в феврале 1999 года.

Власти заявляли о намерениях закрыть город для жителей регионов и ввести строгий паспортный учет для жителей столицы – в целях предупреждения террористической угрозы.

Сегодня, несмотря на запрет, в Ташкенте проживает множество нелегалов, количество которых не приводит ни одна статистика.

3. Любое скопление людей – нежелательно

В Узбекистане действует негласный запрет на проведение флешмобов – популярную в мире форму молодежной активности. Любое скопление людей вызывает тревогу у стражей порядка.

Против таких акций выступают общественные деятели, утверждая, что флешмобы противоречат узбекской культуре.

Также под запретом шествия и митинги, что идет вразрез с Конституцией Узбекистана.

Тем не менее порой узбекистанцы нарушают эти запреты, как в случае с шествием «Бессмертного полка» в Ташкенте 9 Мая 2017 года, запрещенного накануне праздника.

Наконец, власти запрещают проведение группового разговения (ифтар) в месяц Рамадан в целях безопасности постящихся.

4. Хиджаб и борода – символы терроризма

Ношение хиджаба неофициально запрещено в Узбекистане по той же причине, что и ношение длинной бороды.

По мнению властей, бородатые мужчины в хиджабе – потенциальные сторонники радикального ислама, а значит представляют опасность для общества.

В целях борьбы с экстремизмом в Узбекистане запрещено продавать хиджабы, а молодым мужчинам с растительностью на лице настоятельно рекомендуют побриться.

Впрочем, любое проявление увлечения исламом в стране может быть расценено как склонность к террористической деятельности.

5. Религиозная литература – под контролем

Любая религиозная литература, которая ввозится в страну, проходит тщательную проверку. Особенно подозрительно в правоохранительных органах относятся к литературе на арабском языке.

При ввозе в Узбекистан электронных носителей информации они исследуются на наличие религиозных материалов. В целях перестраховки таможенная служба запрещает даже ввоз книг, разрешенных духовным руководством.

При этом местные операторы связи не блокируют интернет-ресурсы с радикальными религиозными материалами.

6. Мотоциклам не разрешается будить ташкентцев

В 2005 году в Ташкенте строго ограничили передвижение по улицам на мотоциклах.

Решение властей объяснялось тем, что мотоциклисты являются злостными нарушителями, игнорирующими команды сотрудников автоинспекции.

В действительности решение было вызвано опасениями в связи с возможным покушением на тогдашнего президента Ислама Каримова.

Позже негласный запрет смягчили, но сегодня в столице ожидают новых ограничений на проезд мотоциклов по улицам города, особенно в ночное время.

Дескать, мотоциклы издают шум, мешая спать ташкентцам. О спокойном сне жителей других регионов страны власти не проявляют заботы.

7. Запрет фото- и видеосъемки

В Узбекистане запрещено фиксировать на фото- и видеокамеру стратегические объекты: здания органов внутренних дел, местных администраций, станции ташкентского метрополитена, аэропорты, железнодорожные вокзалы.

Даже на борту самолетов местных авиалиний съемка запрещена. Нередко сотрудники внутренних органов требуют удалить фотографии или видео, на которых запечатлены общественные места (базары, дороги, пешеходные переходы).

При этом фотографии большинства из этих объектов можно найти в Интернете в открытом доступе.

8. Высокие кусты – находка для террориста

Еще один запрет, связанный с общественной безопасностью, касается зеленых насаждений во дворах многоквартирных домов.

Городские службы согласно постановлению по благоустройству населенных пунктов срезают кусты до полуметра высоты, очищают густые насаждения. Нередко «хунвейбины» районных хокимиятов уничтожают цветочные клумбы и сады. По неофициальной версии, в густых зарослях могут прятаться антиобщественные элементы.

9. Аэропорты и вокзалы – в зоне риска

Встречающим и провожающим в Узбекистане нельзя заходить в здания аэропортов и железнодорожных вокзалов.

Вообще, попасть внутрь любого из этих объектов могут только пассажиры с билетами, миновав два-три кордона безопасности.

10. Оппозиционеров приравняли к террористам

Ярлык террориста в Узбекистане можно заслужить, будучи в оппозиции к власти. В терроризме, к примеру, обвиняется лидер оппозиции в изгнании Мухаммад Салих.

Трое его родных братьев отсидели в колонии с 1999 года, а один из них — Мухаммад Бекжан — вышел на свободу лишь в 2017 году. На Западе обвинительный приговор признали сфабрикованным.

Применяя закон от 2014 года «О профилактике правонарушений», правоохранители могут обвинить в терроризме фактически любого неугодного властям гражданина страны, о чем не раз заявляли правозащитники.