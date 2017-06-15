Тройной кордон на «президентском ифтаре» в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев впервые в истории Узбекистана собирает имамов на ифтар – под охраной сотни силовиков из МВД и СНБ.

Отрепетированный ифтар

15 июня в 20.00 в ташкентском ресторане «Навруз», где проходят главные республиканские застолья, состоится ифтар (вечерний прием пищи во время месяца Рамадан) с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и мусульманских религиозных деятелей со всех регионов страны.

По данным «Озодлика», в Ташкенте соберутся около 1200 имам-хатибов со всех регионов республики, члены Комитета по делам религий при Кабинете министров, Духовного управления мусульман, а также сотрудники религиозных учебных заведений.

Издание со ссылкой на социальные сети пишет о том, что избранных для встречи с президентом имамов проинструктировали об этикете встречи на высоком уровне. Более того, религиозные деятели репетировали встречу с главой государства.

Встреча Мирзиёева с духовенством прошла 15 июня в утреннее время. Ифтар, как и положено, запланировали на 20.00.

Меры безопасности

С раннего утра подъезды к ресторану «Навруз», который расположен за концертным залом «Истиклол», перекрыли автомобили органов внутренних дел и Службы национальной безопасности.

По периметру расставили сотрудников Госавтоинспекции. Улицы и дворы освободили от припаркованных машин и прогнали перекупщиков, традиционно дежурящих у касс концертного зала «Истиклол».

Навести чистоту и порядок поручили коммунальным службам Чиланзарского района.

Примерно с 14.00 около 200 сотрудников органов внутренних дел и Службы национальной безопасности построили у входа в ресторан для получения инструкций. Силовики простояли в строе более двух часов под палящим солнцем.

Все это время в служебный вход ресторана «Навруз» заносили продукты и аудиотехнику. Стражи порядка зорко наблюдали за происходящим.

Верующие предвкушают «оттепель»

В мусульманском сообществе Узбекистана с оптимизмом встретили новость о первом в истории «президентском ифтаре».

При прежнем президенте Исламе Каримове государство активно вмешивалось в дела религии, что порождало жесткие ограничения в адрес верующих. С Шавкатом Мирзиёевым мусульмане Узбекистана связывают оптимистичные надежды.

О духе свободы без опасений говорят в ташкентских мечетях. Во время ифтаров в общественных местах, разрешенных при Шавкате Мирзиёеве, постящиеся обсуждают «оттепель» в отношениях между государством и верующими.