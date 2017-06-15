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    Тройной кордон на «президентском ифтаре» в Узбекистане

    Шавкат Мирзиёев впервые в истории Узбекистана собирает имамов на ифтар – под охраной сотни силовиков из МВД и СНБ.

    Ресторан "Навруз" и прилегающие к нему дороги накануне ифтара. фото: Ц-1
    Ресторан «Навруз» и прилегающие к нему дороги накануне ифтара. фото: Ц-1

    Отрепетированный ифтар

    15 июня в 20.00 в ташкентском ресторане «Навруз», где проходят главные республиканские застолья, состоится ифтар (вечерний прием пищи во время месяца Рамадан) с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и мусульманских религиозных деятелей со всех регионов страны.

    По данным «Озодлика», в Ташкенте соберутся около 1200 имам-хатибов со всех регионов республики, члены Комитета по делам религий при Кабинете министров, Духовного управления мусульман, а также сотрудники религиозных учебных заведений.

    Издание со ссылкой на социальные сети пишет о том, что избранных для встречи с президентом имамов проинструктировали об этикете встречи на высоком уровне. Более того, религиозные деятели репетировали встречу с главой государства.

    Встреча Мирзиёева с духовенством прошла 15 июня в утреннее время. Ифтар, как и положено, запланировали на 20.00.

    Ресторан "Навруз" и прилегающие к нему дороги накануне ифтара. фото: Ц-1
    Ресторан «Навруз» и прилегающие к нему дороги накануне ифтара. фото: Ц-1

    Меры безопасности

    С раннего утра подъезды к ресторану «Навруз», который расположен за концертным залом «Истиклол», перекрыли автомобили органов внутренних дел и Службы национальной безопасности.

    По периметру расставили сотрудников Госавтоинспекции. Улицы и дворы освободили от припаркованных машин и прогнали перекупщиков, традиционно дежурящих у касс концертного зала «Истиклол».

    Навести чистоту и порядок поручили коммунальным службам Чиланзарского района.

    Примерно с 14.00 около 200 сотрудников органов внутренних дел и Службы национальной безопасности построили у входа в ресторан для получения инструкций. Силовики простояли в строе более двух часов под палящим солнцем.

    Все это время в служебный вход ресторана «Навруз» заносили продукты и аудиотехнику. Стражи порядка зорко наблюдали за происходящим.

    Ресторан "Навруз" и прилегающие к нему дороги накануне ифтара. фото: Ц-1
    Ресторан «Навруз» и прилегающие к нему дороги накануне ифтара. фото: Ц-1

    Верующие предвкушают «оттепель»

    В мусульманском сообществе Узбекистана с оптимизмом встретили новость о первом в истории «президентском ифтаре».

    При прежнем президенте Исламе Каримове государство активно вмешивалось в дела религии, что порождало жесткие ограничения в адрес верующих. С Шавкатом Мирзиёевым мусульмане Узбекистана связывают оптимистичные надежды.

    О духе свободы без опасений говорят в ташкентских мечетях. Во время ифтаров в общественных местах, разрешенных при Шавкате Мирзиёеве, постящиеся обсуждают «оттепель» в отношениях между государством и верующими.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам в Центральной Азии, Шавкат Мирзиёев
    Теги: имамы в Узбекистане ислам МВД Узбекистан религия СНБ Шавкат Мирзиеев
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