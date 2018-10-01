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    • Узбекистан

    Ц-1 подал на аккредитацию в МИД Узбекистана

    Зарегистрированная в Германии организация CAMS подала в МИД Узбекистана прошение об аккредитации в стране на постоянной основе главного редактора Ц-1 Галимы Бухарбаевой.

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    В минувшую пятницу, 28 сентября, организация Central Asia Media Support e.V (CAMS), являющаяся учредителем информационного сайта Ц-1, передала в посольство РУз в Германии заявку о постоянной аккредитации в стране главреда издания Галимы Бухарбаевой.

    Ранее представитель пресс-службы МИД Узбекистана сообщил CAMS, что после передачи прошения его ведомство рассмотрит его в установленный срок – в течение двух месяцев.

    Тот же сотрудник пресс-службы выразил убежденность, что проблем возникнуть не должно, так как Узбекистан нацелен на открытую политику в отношении международных и независимых СМИ.

    CAMS была создана в Германии в 2006 году для поддержки профессиональной деятельности журналистов из Узбекистана, оказавшихся в изгнании после Андижанской бойни 13 мая 2005 года, а также их коллег, остававшихся в стране. Она стояла за работой информационной службы Uznews.net.

    Сайт Uznews.net за период работы в изгнании до конца 2014 года стал наиболее популярным и влиятельным источником независимой информации из Узбекистана. Главредом и учредителем Uznews.net также являлась Галима Бухарбаева.

    Журналистка и редактор Бухарбаева, уроженка Ташкента, в 2014 году по решению первого президента РУз Ислама Каримова была лишена гражданства страны.

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    Галима Бухарбаева в аэропорту Ташкента 17 августа 2018 года; фото: Ц-1

    Журналист Галима Бухарбаева надеется, что смена власти в стране, политика реформ, начатая президентом Шавкатом Мирзиёевым, позволит ей вернуться к профессиональной деятельности в Узбекистане, которую она сможет осуществлять открыто и на законных основаниях.

    Бухарбаева в момент отъезда из Узбекистана в 2005 году (после освещения трагических событий в Андижане) являлась директором проекта в стране Института по освещению войны и мира (IWPR), ранее работала корреспондентом Agence France Presse и журналистом в представительстве Internews Network.

    Бухарбаева окончила факультет журналистики ТашГУ в 1997 году, в 2006-м получила степень магистра в наиболее престижной и известной в мире школе журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).

    Источник:Ц-1
    Темы: Возвращение диссидентов в Узбекистан, СМИ и журналисты Узбекистана
    Теги: Галима Бухарбаева Узбекистан Ц-1 Центр-1
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