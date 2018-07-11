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    ЦБ РУз до конца 2018 года выпустит дебютные евробонды

    Узбекистан, открывший рынок для иностранных инвестиций, до конца 2018 года намерен получить суверенный рейтинг и разместить дебютные еврооблигации.

    Зампред ЦБ РУз Тимур Ишметов; фото: nuz.uz
    Зампред ЦБ РУз Тимур Ишметов; фото: nuz.uz

    Об этом 10 июля в Алматы на встрече с представителями Национального банка Казахстана заявил зампред Центробанка Узбекистана Тимур Ишметов, сообщает Reuters.

    Он не назвал предполагаемый объем евробондов. Ранее озвучивалась сумма в пределах 200 млн – 1 млрд долларов.

    В рамках переговоров между финрегуляторами стран была достигнута договоренность о выходе казахстанских банков на рынок Узбекистана.

    Темы: Узбекистан после Каримова, Экономика Узбекистана
    Теги: евробонды инвестиции кредит Узбекистан
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