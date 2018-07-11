ЦБ РУз до конца 2018 года выпустит дебютные евробонды

Узбекистан, открывший рынок для иностранных инвестиций, до конца 2018 года намерен получить суверенный рейтинг и разместить дебютные еврооблигации.

Об этом 10 июля в Алматы на встрече с представителями Национального банка Казахстана заявил зампред Центробанка Узбекистана Тимур Ишметов, сообщает Reuters.

Он не назвал предполагаемый объем евробондов. Ранее озвучивалась сумма в пределах 200 млн – 1 млрд долларов.

В рамках переговоров между финрегуляторами стран была достигнута договоренность о выходе казахстанских банков на рынок Узбекистана.