Турция займется развитием туризма в Узбекистане

На турецкие деньги будет обустроена Чимган-Чарвакская курортная зона в Ташобласти. А курировать развитие туризма в РУз будет бывший депутат Национальной ассамблеи Турции Садик Бадак.

Экс-депутат Национальной ассамблеи Турции от провинции Анталья Садик Бадак будет назначен советником председателя Госкомтуризма Узбекистана, сообщает Кабмин Узбекистана.

Его кандидатура была одобрена в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию 25–27 октября. Отмечается, что с такой инициативой выступила турецкая сторона.

Садик Бадак призван поделиться многолетним опытом Турции в развитии туризма с отечественными специалистами, помочь разработать стратегию развития туристической отрасли Узбекистана и представить конкретные предложения по изменению местного законодательства в сфере туризма.

Турецкий специалист приступает к работе с ноября 2017 года.

27 октября делегация Узбекистана встретилась в Турции с председателем Ассоциации турецких туристических инвесторов Эмруллой Акчакаем.

Обсуждалось привлечение инвестиций для строительства гостиничных комплексов в Узбекистане.

День спустя руководители архитектурно-проектной компании GAD ознакомились с миллиардным проектом строительства делового центра Tashkent City и побывали в Чимган-Чарвакской рекреационной зоне Ташкентской области.

Турецкая компания пообещала привлечь инвесторов из своей страны к проектам создания инфраструктурных объектов, гостиниц, культурно-развлекательных центров, гольф-клубов, аквапарков и парков в горно-туристической зоне.

Кроме того, Узбекистан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому предполагается увеличить поток турецких туристов в Самарканд и Бухару.

Наконец, специалисты из Турции займутся повышением квалификации узбекских коллег.