Тыквенные куклы из Бухары

Мастер из Бухары Рано Эшанкулова нашла свой способ как открыть Узбекистан. Традиции древнего края она раскрывает через свои куклы… из декоративной тыквы.

Рано Эшанкулова из Бухары нашла необычное применение декоративной тыкве. Она делает из них национальные куклы, для которых сама шьет костюмы и экспонирует их на зарубежных выставках.

«Мои куклы – это повод рассказать об Узбекистане миру. Они создаются на примере персонажей из узбекских сказок, героев нашей литературы. Через их образы в национальных костюмах стараюсь передать традиции, обычаи и культуру нашего древнего края», – говорит мастер-кукольник.

По мере своих финансовых возможностей она участвует в зарубежных выставках и кукольных фестивалях, где старается как можно больше рассказать о своем родном крае, его богатой истории, достоинствах и достопримечательностях. Ездила в США, Канаду, Великобританию и почти везде она – единственный представитель своей страны.

«Очень радует, что на этих мероприятиях мои павильоны посещает большое количество людей. Среди них много молодежи, которая интересуется историей и культурой Узбекистана. Наверное, именно это вдохновляет меня и стимулирует к участию в подобных мероприятиях», – говорит Эшанкулова.

Куда приводят мечты…

Когда-то она преподавала историю искусства в одном из лицеев Бухары. Теперь вот уже более двадцати лет работает в музее изобразительного искусства старшим научным сотрудником.

В начале 90-х, вдохновленная работой в музее, соприкоснувшись с экспонатами, предметами прикладного искусства, Рано решила создать музей кукол, которые бы передавали историю, этнографию, традиции и обряды Бухары конца XIX – начала XX веков.

«Каждая композиция была бы основана на философском этапе человеческой жизни – от рождения, с демонстрацией колыбельных традиций, до погребальных обрядов. Я планировала показать, какую воспитательную роль играют эти этнографические обряды в формировании личности», – рассказывает она.

Однако эту идею до сих пор так и не удалось воплотить в жизнь по банальным финансовым причинам: не удается Рано найти поддержку и со стороны местных властей. Но именно это и послужило стимулом к поиску новых способов изготовления привычных кукол.

«У отца был дачный участок за городом. Там я увидела первые плоды декоративной тыквы, очень похожие на человеческую голову, и тогда я поняла, как будет выглядеть моя следующая кукла», – вспоминает она.

Первое свое изделие из этого необычного материала она сделала в 1993 году и даже спустя три года запатентовала свою идею как интеллектуальную собственность. Однако сегодня подобные работы с успехом повторяют мастера в других регионах Узбекистана, что вызывает вопросы к процедуре защиты авторского права в стране.

«Все мы – родом из детства»

По мнению искусствоведа из Бухары Обида Мавлянова, художественное образование Эшанкуловой, полученное ею в юности, позволяет мастеру очень точно передавать характер и типаж национальных персонажей.

«Куклы притягивают не только детей, но и взрослых. Ведь, как сказал Экзюпери, все мы – родом из детства. А наше детство прошло за книгами. Они рисуют нам образ, характер, внутренний мир героев», – говорит мастер.

Работы Эшанкуловой – это ее видение героев прочитанных книг. Самыми близкими сердцу она называет куклы, созданные по образам Отабека и Кумуш-биби из романа Абдуллы Кадирий «Минувшие дни».

«Одна из этих кукол в 2003 году произвела хорошее впечатление на французских критиков искусства и была напечатана в каталоге «Какса» («Kaksa»). Она же является моим талисманом, который я всегда беру с собой», – рассказывает она.

Сегодня небольшую коллекцию ее изделий можно увидеть в Бухарском музее искусств. Возможно, совсем скоро она пополнится еще несколькими куклами, которые будут немного отличаться от уже привычных образов.

По замыслу автора это будут герои повествования сэра Артура Конан Дойла о легендарном сыщике Шерлоке Холмсе, которое она прочла и безумно полюбила ровно 35 лет назад. Свои изделия она планирует презентовать на ежегодном кукольном фестивале в Лондоне.