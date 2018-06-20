У арестованного в Кашкадарье американца Закира Алиева появился адвокат

Интересы Закира Алиева, бывшего узбекистанца, ныне гражданина США, арестованного после приезда в Кашкадарью, будет представлять ташкентский адвокат Умид Давлатов.

Брат Закира Алиева Нурулло Алиев накануне в Ташкенте подписал контракт с адвокатом Умидом Давлатовым.

Последний лишь недавно участвовал в громком политическом процессе в Ташгорсуде по делу о заговоре с целью госпереворота в Узбекистане под кодовым названием «Жатва», тогда он защищал столичного блогера и учителя Хаётхона Насретдинова.

На вопросы Ц-1 по делу его нового клиента Закира Алиева Давлатов сказал, что пока не получил на руки постановление о его аресте и знает о выдвинутых против него обвинениях со слов родных и сообщений в прессе.

Завтра, 21 июня, он намерен быть в Карши – столице Кашкадарьинской области – и добиваться встречи со своим клиентом. По данным семьи Алиевых, Закир находится под арестом в СИЗО Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.

Ранее СГБ распространила сообщение, что арестованный утром 16 июня после приезда в отчий дом в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области Закир Алиев якобы является членом Исламского движения Узбекистана (ИДУ), в 2000 году в рядах движения он принимал участие в военных действиях в Афганистане.

А в 2005 году против него в Узбекистане было возбуждено уголовное дело по обвинению в посягательстве на конституционный строй РУз, незаконном выезде за границу и организации преступного сообщества.

Обвинения против Алиева, по словам его родных и коллег, стали для них громом среди ясного неба.

Алиев является заместителем «Конгресса американских узбекистанцев», и он, по утверждению его коллеги Джахонгира Мухаммада, – совершенно светский человек, убежденный демократ, не имевший ничего общего с ИДУ.

Мухаммад убежден, что признания Алиева в причастности к ИДУ могли быть получены только под пытками. И подчеркивает, что Алиев приехал в Узбекистан законно, получив визу в посольстве страны в Вашингтоне на паспорте гражданина США, которым он стал в 2014 году.

Алиев не был дома с 1993 года, когда выехал учиться в Турцию. Оттуда он перебрался в США, где наладил успешную жизнь: создал и возглавляет компанию по налогам и бухгалтерскому учету.

В Узбекистан Закир ехал с желанием увидеть мать и бабушку, которой исполнилось 100 лет.